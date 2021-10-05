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孫大千：中華民國已變成蔡英文欺騙中間選民選票的工具

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千表示，中華民國早已變成蔡英文總統欺騙中間選民選票的工具。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千表示，中華民國早已變成蔡英文總統欺騙中間選民選票的工具。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書批評，中華民國早已變成蔡英文總統欺騙中間選民選票的工具。中華民國的國名和國旗也只有在每年雙十節，民進黨不得不上演愛國大戲的戲碼時才會出現。不必懷疑，一年也就只有一次。

孫大千質疑，蔡總統真的熱愛中華民國嗎？為什麼在民進黨的造勢場合及黨內活動時幾乎見不到一面國旗？蔡總統為何從來不敢向民眾提到中華民國在1911年創立的過程？為什麼民進黨要對台灣人民掩蓋掉1996年之前中華民國的發展過程？而且民進黨在國際社會推動正名時，第一選擇不是中華民國？為什麼蔡總統在稱呼東奧選手時，幾乎不會使用「中華隊」。

孫大千還指出，民進黨內的文件要以西元紀年而不用民國紀年，而且在國家重大慶典的邀請函或者是標誌圖騰中，幾乎見不到中華民國的國名和國旗。

民進黨 孫大千

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