共機連續多日繞台 陸委會：北京立即停止挑釁行徑

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
陸委會4日針對中共解放軍連續多日在我周邊海空域進行大規模侵擾演訓，「嚴重破壞台海和平穩定現狀、升高區域緊張，表達嚴正抗議。」圖／報系資料庫
陸委會4日針對中共解放軍連續多日在我周邊海空域進行大規模侵擾演訓，「嚴重破壞台海和平穩定現狀、升高區域緊張，表達嚴正抗議。」圖／報系資料庫

中共解放軍近日頻繁進入我西南防空識別區，陸委會4日針對中共解放軍連續多日在我周邊海空域進行大規模侵擾演訓，「嚴重破壞台海和平穩定現狀、升高區域緊張，表達嚴正抗議，並要求北京當局立即停止非和平、不負責任的挑釁行徑。」

10月迄今，短短4天之內，中共解放軍一共出動145架次共機穿越或進入台灣西南防空識別區。

對此，陸委會4日晚間強調，「中共不放棄對台用武，頻繁在我周邊海空域進行軍事滋擾，嚴重違反國際關係和平準則。其霸道侵犯、企圖脅逼台灣接受其錯誤的政治主張，是製造兩岸緊張的罪魁禍首，更已威脅區域安全秩序，完全無助於兩岸良性互動，台灣人民絕不會屈服妥協。」

陸委會表示，正告中共當局，中華民國台灣有決心堅定捍衛國家主權尊嚴與台海和平，「對岸切勿一再誤判情勢、製造事端」；我方已充分掌握共軍動態並做適切應處，也積極與友我國家密切溝通合作，「共同遏制中共惡意挑釁及危害區域穩定。」

共機頻繁繞台也引發美國關切，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日稱大陸加大對台軍事壓力破壞區域和平與穩定，美國深感關切，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。

中共 解放軍 美國

延伸閱讀

共機「4天145架次」擾台 陸委會：不負責任的挑釁

52架共機侵擾 國防部：守護領空決心堅定不移

西南空域共機數又爆表 52架快慢機擾我空防再創紀錄

北京冬奧測試賽開鑼 逾2000人入境考驗防疫

相關新聞

國慶影片誤植畫面 金馬導演轟不敬業

外交部影片出包，金馬導演看了都想抓狂！曾獲得金馬最佳攝影獎作品的導演陳坤厚怒轟，誤植畫面對影視人來說，是非常不專業且不能犯的錯誤。以作品《老莫的第二個春天》獲得金馬最佳劇情獎殊榮的導演李祐寧則批評，片中很多段落並不能代表台灣，且如果是他，150 萬的標案能以更高標準完成任務。

朱立倫今上任 文傳會主委凌濤 史上最年輕

國民黨主席當選人朱立倫今上任，前主席馬英九、吳敦義、洪秀柱將出席新卸任主席交接典禮。朱昨公布黨務人事，黨秘書長由台東縣前...

陳柏惟反買科興提案？鄭照新：蔡其昌護航3Q也不能說謊

台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免案23日投票，反對加購國際疫苗也被列為罪狀，但立法院副院長蔡其昌卻稱，是反對國民黨要加購中國科...

館長19字聲明力挺陳柏惟 粉絲分兩派戰翻

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案將於本月23日登場，網紅「館長」陳之漢今在臉書貼出與陳柏惟的合照，並附上19字聲明表態，「我...

國慶影片 立委疑圖利特定廠商

外交部國慶影片將玉山主峰誤植為瑞士Appenzell山區，引發各界批評。民眾黨立委蔡壁如昨質疑，外交部把責任推給外包廠商...

共機連續多日繞台 陸委會：北京立即停止挑釁行徑

中共解放軍近日頻繁進入我西南防空識別區，陸委會4日針對中共解放軍連續多日在我周邊海空域進行大規模侵擾演訓，「嚴重破壞台海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。