共機連續多日繞台 陸委會：北京立即停止挑釁行徑
中共解放軍近日頻繁進入我西南防空識別區，陸委會4日針對中共解放軍連續多日在我周邊海空域進行大規模侵擾演訓，「嚴重破壞台海和平穩定現狀、升高區域緊張，表達嚴正抗議，並要求北京當局立即停止非和平、不負責任的挑釁行徑。」
10月迄今，短短4天之內，中共解放軍一共出動145架次共機穿越或進入台灣西南防空識別區。
對此，陸委會4日晚間強調，「中共不放棄對台用武，頻繁在我周邊海空域進行軍事滋擾，嚴重違反國際關係和平準則。其霸道侵犯、企圖脅逼台灣接受其錯誤的政治主張，是製造兩岸緊張的罪魁禍首，更已威脅區域安全秩序，完全無助於兩岸良性互動，台灣人民絕不會屈服妥協。」
陸委會表示，正告中共當局，中華民國台灣有決心堅定捍衛國家主權尊嚴與台海和平，「對岸切勿一再誤判情勢、製造事端」；我方已充分掌握共軍動態並做適切應處，也積極與友我國家密切溝通合作，「共同遏制中共惡意挑釁及危害區域穩定。」
共機頻繁繞台也引發美國關切，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日稱大陸加大對台軍事壓力破壞區域和平與穩定，美國深感關切，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。
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