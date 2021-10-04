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館長19字聲明力挺陳柏惟 粉絲分兩派戰翻

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
網紅「館長」陳之漢今在臉書貼出19字聲明表態支持陳柏惟。圖／取自「館長」飆捍臉書
網紅「館長」陳之漢今在臉書貼出19字聲明表態支持陳柏惟。圖／取自「館長」飆捍臉書

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案將於本月23日登場，網紅「館長」陳之漢今在臉書貼出與陳柏惟的合照，並附上19字聲明表態，「我支持陳柏惟，肯請鄉親們支持他，拜託拜託了」。不過館長臉書貼文底下，立場相左的粉絲留言戰成一團，使館長30分鐘後再度發文滅火，呼籲大家冷靜。

館長力挺陳柏惟的貼文下方，支持陳柏惟的粉絲表示「挺台灣！挺3Q」、「3Q太有能力，所以被國民黨霸凌」、「沒問題。我是中二區的選民」；不過也有許多粉絲持相反意見，「我只支持阿館。3Q應該自己跟台中鄉親說明他為地方做了什麼」、「你支持這種人？我嚇到了真是失望⋯⋯」、「懇請鄉親罷免他，收到！」

眼看粉絲戰成一團，館長30分鐘後再次貼文表示，「請注意！支持罷免或反對罷免都是大家自由權利，別在板上吵架」，他也呼籲，「冷靜冷靜再來討論，祝你們有愉快的一天」。不過此則貼文下方，依然有許多粉絲為了罷免與否繼續筆戰。

陳柏惟 館長 罷免

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