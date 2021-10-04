朱立倫就戰鬥位置 李昶志：黨中常委也應提前改選備戰

國民黨主席當選人朱立倫明天就任，黨代表李昶志晚間在臉書呼籲，朱說「改變才有希望」，那就從中央委員及中常委全面改選做起，呼籲本屆任期至明年3月的中常委提前至今天12月改選，中常委選舉前的中央委員改選提前至11月。

李昶志說，上屆中常委因總統大選由2019年10月延任至2020年3月，本屆中常委也應該可以顧目前黨代表已完成換屆改選、黨要布局明年九合一大選而提前改選，這樣也才能彰顯第21屆黨代表意識，符合責任政治期待。

李昶志表示，明年九合一選舉在即，各政黨磨刀霍霍、整合人選布局全台，國民黨中常委與中央委員應及早完成改選，才能讓有意競選明年地方民代與縣市首長者無後顧之憂，全力拚搏，力求九合一大勝。

李昶志認為，本屆中常委都是本黨中流砥柱，相信真金不怕火煉。