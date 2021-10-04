中央宣布餐飲免隔板 黃珊珊：沒和地方先溝通難同步

中央流行疫情指揮中心今天再度宣布，明天起再放寬進香團、餐會活動，餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒茶等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。北市開不開放？北市副市長黃珊珊說，北市府會盡快，北市明天小組會議討論完畢，會請衛生局提出相關因應作法。

不過黃珊珊也抱怨，中央陸續拋出鬆綁，但地方政府對於相關鬆綁，也都是跟大家一起知道，但中央若拋鬆綁，地方政府還是要討論執行面，重點應該是執行面。「為何中央為什麼老是...，若先告訴地方，地方可以準備好在同步上路，已經很多次了。沒必要這樣，大家都在同一條船上，不知道為什麼要這樣。」

對於中央宣布與地方執行不同步，黃珊珊說，北市府先前就有反應，沒與地方討論就宣布鬆綁，真的讓地方政府無所適從，因為包括相關規定，包括開放KTV等，都會跟業者溝通做不做得到，還有運動項目開放，北市府也是慢1至2周， 因為地方政府要跟業者溝通，做不做得到？而不是下一個命令而已。

黃珊珊也以KTV開放為例，儘管不提供餐飲，但民眾若自己拿進去吃怎辦？很多事情都要處理，也要跟業者溝通。

至於台北市規定民眾要帶手機才能去唱KTV，黃珊珊說，重點是實名制，因為過去經驗，常常手寫的實名制沒有比對，就會寫假的，「一定寫假的」，如果沒有手機QR code，用紙本的話，業者讓消費者進來，市府就會罰。

黃珊珊說，儘管現在疫情的確較緩和，不過台北市上一例不明感染源是9月27日，台北市的觀察期是10月10日。對於中央陸續拋出鬆綁，地方政府還是要討論執行面，重點應該是執行面。

黃珊珊說，以餐飲內用鬆綁為例，北市府會盡快，如果明天小組會議討論完畢，會請衛生局提出相關因應作法，因為中央公告是原則，地方還有規定細則，不可能今天宣布，地方政府明天早上就全部細節出來，地方還要經過府內程序，程序上可能會有1至2天時間。