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朱立倫明將就職 柯建銘：希望看到可敬的對手

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／柯建銘辦公室提供
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／柯建銘辦公室提供

行政院長蘇貞昌明天將赴立法院備詢，國民黨立法院黨團可能又繼續採取杯葛。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，國民黨主席當選人朱立倫明天就要就職，希望明天開始面對一個可敬的對手，明天以後看到一個正常的立法院，希望就是好好質詢，能夠問到蘇貞昌啞口無言，他都沒話講，但立法院不能一直空轉，朱立倫要想清楚要把整個黨帶去哪裡？

柯建銘引用紀伯倫金句說「如果不是整株樹的默許，沒有一片葉子會自甘墮落」，如果不是朱立倫的默許，國民黨不會自甘墮落秀下限，無限期打爛仗，最後受傷得會是誰？

柯建銘說，立法院還是要運作，要無限期杯葛總質詢有何理由？不想總質詢也一句話，那讓別黨來質詢，立法院要正常運作，該監督不要客氣 ，不要放棄監督權，走到這裡來，朝野還是要理性面對來協商，否則連小黨都在抨擊「在護航執政黨嗎？不敢問嗎？」

柯建銘說，國民黨既然跟中共談「求同尊異」、擱置爭議，那跟民進黨為何不能這樣談？民進黨不會以大欺小，會以大事小，要維持國會正常運作，也非常尊重在野黨質詢權利，國家要有忠誠反對黨在政策上競爭，才是全民之福，「要把黨帶到什麼方向？朱立倫必須想清楚。」

立法院 朱立倫 柯建銘

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