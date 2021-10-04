國慶影片廠商被疑「專包外交部案」 外交部：程序合法

外交部國慶影片畫面誤植引發批評，也有立委、議員指承攬的電影公司「專包外交部案子」，質疑外交部圖利特定廠商；外交部今回應，招標過程一切公開透明、程序合法，並會追究相關責任。

外交部今晚發布聲明指出，國慶影片「2021，台灣有你」採購案是依據政府採購法辦理公告招標，經公開評選辦理採購，全程公開、透明且合法。

外交部解釋，招標案於4月30日公告，因涉及專業影音製片技術，開放給所有有意願且具承包影片製作能力的廠商前來投標（「經公開評選的限制性招標」指具備專業影音製片能力者，經評選優者才依序進行議價）。外交部在5月14日開標，共有3家廠商投標且均通過資格審查；6月17日召開採購評選委員會議，由7位評選委員進行審核並評分，之後依序與最佳廠商進行議價。

外交部表示，所謂「最有利標」是指由評選委員會綜合評比廠商所提出的企畫案內容、廠商執行能力、過去承辦案例以及其投標金額等多項條件後評分決定，而不是以投標金額「最低標」方式進行。而「經公開評選的限制性招標」是指具承作專業影音能力的製片廠商皆可以投標，本案採上網公告開放投標，不是外界誤以為由特定廠商承包招標案，此與一般「限制性招標」意義不同。

外交部再次強調，本案依據採購法辦理公告招標，經公開評選辦理，招標過程一切公開透明、程序合法；關於本案後續處置情形，外交部已與廠商溝通，並將依據合約條款追究相關責任。

「對於國慶影片發生疏失，外交部已深刻檢討，未來將研議精進製作台灣意象影片品質的審查機制。」外交部重申。

國民黨立委李德維今在臉書指出，承包外交部國慶影片的阿賴耶電影有限公司專包外交部案子，並列出這幾年得標的案件；李德維說，「這背後沒有『貓膩』？對不起！我不相信。」

台北市議員游淑慧也質疑，阿賴耶電影2018年10月初才設立登記，馬上投標外交部標案，然後「幾天後」就得標了。