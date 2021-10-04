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「口譯哥」披湧言會戰袍選議員 這動作得罪蔡英文

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
曾於2016年擔任蔡英文總統就職典禮口譯工作而爆紅的「口譯哥」趙怡翔。記者吳亮賢／攝影
曾於2016年擔任蔡英文總統就職典禮口譯工作而爆紅的「口譯哥」趙怡翔。記者吳亮賢／攝影

曾於2016年擔任蔡英文總統就職典禮口譯工作而爆紅的「口譯哥」趙怡翔，親英色彩濃厚，不過他今宣布將代表湧言會投入2022年大安、文山區市議員選舉，令黨內人士相當詫異「怎麼是湧言會？」民進黨人士表示，當年趙破格擔任駐美代表處政治組長，民進黨全力排除異音，今年4月卻突然傳出他請辭的消息，「總統看報導才知道」，相當不高興，雖然趙事後積極想找蔡英文解釋，但都吃了閉門羹，已然得罪蔡英文。

趙怡翔說，他自從2013年開始加入「小英團隊」，協助當時蔡英文的政策研究。後續他也跟隨蔡總統進入黨中央及行政部門，繼續推動蔡總統的外交政策。蔡總統是一個溫暖的人，當他晚間送公文時，會特別邀他進入官邸用餐；當跟外賓相處時，還會特別介紹身邊的幕僚，「這是我對蔡總統的認識，我最清楚她對年輕人的栽培與照顧」。民進黨本來就是一個大家庭，我們要齊心一致達成對台灣的願景，這就是我們的初衷，也是我們的格局，政治本來就會有不同的聲音，但努力完成選民的期待，這才是最重要的工作。

對於外界猜測趙怡翔是否從英系轉至湧言會，民進黨人士指出，雖過去趙怡翔受蔡總統栽培，被視為是廣義的「挺英派」，但從來沒有加入英系成員的實質運作及活動，英系也沒有邀請他參加，「從來沒有加入英系，何來轉出之說」。

民進黨人士透露，趙怡翔辭掉駐美代表處政治組長返台後，便積極接觸各派系成員，並表達想參選港湖區議員，而非現在的大安、文山區，但由於各派系早已布局各區議員選將，趙難有空間，最後因湧言會現任大安、文山區議員阮昭雄決定參選2024立委，趙才機會接棒參選；不過該民進黨人士也坦言，趙的行為有點像是「shopping比價」，看在其他派系成員眼裡，觀感不是太好。

「蔡總統不是很高興」，民進黨人士也提到，趙怡翔辭掉駐美代表處政治組長時，沒事先向蔡總統打聲招呼，蔡總統看報導才知道，因此詢問黨內成員「是誰叫他回來？」加上趙當年破格赴任時，黨內成員都幫他講話，結果趙卻拍拍屁股走人，讓蔡總統不太諒解。

對於趙怡翔為何無法代表英系參選議員，民進黨人士表示，「趙沒有得到總統的祝福，英系很尷尬，怎麼敢找他來？」雖然趙辭職回台之後，有多次想找蔡英文解釋，但都沒有得到機會，如今趙確定代表湧言會參選大安、文山區，將使該區派系間競爭更加激烈，「不過趙初選只要能過，大選應該很有機會」。

民進黨 趙怡翔 蔡英文

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影／「口譯哥」趙怡翔宣布投入2022台北市議員選戰

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