黃健庭再入江湖 示範何為愛台灣

「讓大家看到什麼才是真正愛台灣的政黨！」前台東縣長黃健庭休息三年之後將重入江湖，擔任國民黨主席當選人朱立倫的黨秘書長；黃健庭表示，未來國民黨將主導議題、抓住話語權，廣納青年人才。針對外界批評他黨性不堅，險些出任監察院副院長，接近他的朋友解釋說，監察院超越黨派為民服務，並非政黨組織。

行動的時候

對於接任國民黨秘書長，黃健庭4日在臉書發文表示，9月25日開完票，他告訴當選的朱立倫，他沒有打算恭喜朱，因為朱接下的是一個苦差事。但他很敬佩朱願意在國民黨沒錢、沒勢，最艱困的時候跳下來承擔。黃健庭也在臉書貼文表示：這次主席選舉各方意見、各種批評都已被聽見，該是「捲起袖子」行動的時候了。

他說，九月28日見面時，朱立倫說服他人生到這個階段，應該無私無我，把自己奉獻給國家社會。所以他就答應他的邀請，陪朱跳火坑。黃健庭勉勵黨員一起「忘記背後、努力面前的，向著標竿直跑。」盼國民黨重拾起初創黨建國的價值，重返榮耀。願上帝引領國民黨的腳步、賜福中華民國更興盛。

對於他應邀接任國民黨秘書長，現任台東縣長饒慶鈴在臉書感謝並祝福，以德瑞莎修女的話「愛是在對方的需要上看見自己的責任」勉勵，希望在國民黨的需要上看見黃健庭的承擔。

廣受黨內外肯定

國民黨主席當選人朱立倫5日交接上任，4日公布第一波人事名單，由台東縣前縣長黃健庭接任國民黨秘書長，新北市民政局前局長江俊霆接任專任副秘書長兼主席辦公室主任，立委林為洲、前立委李彥秀、革實院前院長羅智強、立委謝衣鳳接任副秘書長。

朱立倫辦公室表示，黃健庭出身企業界，曾任國大代表、立委，擔任臺東縣長任內政績傑出，多次蟬聯五星縣長，廣受黨內外與社會肯定，不但學經歷豐富，且個性上身段柔軟，可望強化黨政協調、連結社會各界，擴大國民黨支持板塊。

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