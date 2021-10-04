國慶影片誤植畫面 金馬導演轟不敬業

外交部影片出包，金馬導演看了都想抓狂！曾獲得金馬最佳攝影獎作品的導演陳坤厚怒轟，誤植畫面對影視人來說，是非常不專業且不能犯的錯誤。以作品《老莫的第二個春天》獲得金馬最佳劇情獎殊榮的導演李祐寧則批評，片中很多段落並不能代表台灣，且如果是他，150 萬的標案能以更高標準完成任務。

導演批「不能犯的錯誤」

外交部委託阿賴耶電影公司拍攝 2021 年的國慶宣傳短片「2021，台灣有你」，未料阿賴耶將短片中的玉山主峰片段誤植成瑞士阿彭策爾山區，影片自上月中掛網後，已累計上萬人觀看，近日才被山友指認出錯誤，網友痛批「丟臉丟到國外」，連作品曾獲金馬獎的多位導演也看不下去。

曾擔任《小畢的故事》、《新魯冰花：孩子的天空》等知名作品導演的陳坤厚知道這次外交部的烏龍事件後直搖頭，怒批宣傳短片的導演「犯這樣的錯是非常不專業的」、「從事這個行業還犯這樣的錯，你就不要再幹了！」

陳坤厚認為，以影像工作者的訓練，不該發生誤植畫面這樣的錯誤，也「不能犯這樣的錯誤，或者說犯這樣的錯是很不可思議的事情」，如果有人推說是因為政府標案太過廉價，陳坤厚也怒道，「嫌價格低你可以不要接啊！」

投標價不是藉口

曾接過政府標案、拍攝許多影片的溫先生表示，「150 萬這個價格可以拍出非常、非常棒的影片」、「150 萬不只是出機拍攝，還可以精緻拍攝」，他也批評，影片中眾多片段擺明是買影片、剪接而成的，一個片段賣 1 萬塊就綽綽有餘，整部片子以這種方式結案，廠商的利潤可說是暴利。

此外，中華電影製片協會第十四屆理事長、曾拍攝金馬獎劇情片《老莫的第二個春天》、《殺手輓歌》等著名作品的導演李祐寧也說，以他曾拍攝農委會宣傳片的經驗，政府的審核小組應該要是非常嚴謹、小心的，而且以台灣的政府標案情況，「150 萬是非常好的預算」、「如果是我，我會非常嚴格要求，從燈光、後製到音響，都會用非常高標準呈現！」

敬業是影視人的素養

「最讓我不能接受的是，這麼重要的影片怎麼會這樣就放出來，裡頭很多鏡頭其實不能代表台灣！」李祐寧說，外交部原本釋出的影片中有很多特效其實並非必要，也認為應該拍攝更多讓人有親切感、有共鳴的內容，而不是玉山這類朦朦白白、無法吸引人的內容，「國家形象廣告要非常謹慎，在美學上不能用的就別用！」

曾拍攝《超級大國民》、《蘋果的滋味》等作品的台灣著名導演萬仁也認為，「不論是什麼樣的作品都該嚴謹以待」，雖說本次弄錯的玉山與瑞士山區片段的確非常相像，「但相像不一定對呀」，作為電影導演或製作者，本來就應該對影片內容確認再三。

【更多精采內容，詳見 】