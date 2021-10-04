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林佳龍子弟兵擬選新北議員 劍指侯友宜「強只是現在」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台中市前市長林佳龍（右）、台中市新聞局前局長卓冠廷（左）。圖／取自卓冠廷臉書
台中市前市長林佳龍（右）、台中市新聞局前局長卓冠廷（左）。圖／取自卓冠廷臉書

前台中市長林佳龍的子弟兵、前台中市新聞局長卓冠廷傳出有意參選新北市土樹三鶯地區議員，他今於網路節目《新聞不芹菜》中表示，正積極拜會地方及評估中，最快下周正式宣布，他也提到，現任新北市長侯友宜「強只是現在」，各界檢視現在才要開始，加上侯可能參選2024，「希望能跟民進黨其他新北議員合作，一起給予強力監督」；對於外傳林佳龍可能參選新北市長，卓則直言，林目前沒有選舉規劃與意願。

卓冠廷指出，林佳龍前一陣子才為太魯閣事件承擔責任下台，要給林多一點時間，不過「英雄不怕無用武之地，最後一定會有自己的角色」，他表示，衛福部長陳時中、立委羅致政、蘇巧慧都是新北市長的可能候選人，民進黨的候選人也會牽動侯友宜是否會選連任，或是派副市長劉和然出來選。

卓冠廷表示，韓流旋風2018年開始吹起，短短3個月導致民進黨丟掉很多縣市，大家都期待能有很強的母雞出來領導，「但侯友宜很強也只是現在，未來1年的時間很多檢驗才剛開始」，民進黨是很成熟的政黨，最後不論誰出來選新北市，只要是大家團結支持、條件也夠的人，都不會那麼差，而且新北跟台北、桃園、基隆都是連動，現在談人選還是有點早。

民進黨 侯友宜

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