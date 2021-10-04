國慶影片出大包 立委質疑圖利特定廠商

外交部國慶影片將玉山主峰誤植為瑞士Appenzell山區，引發各界批評。民眾黨立委蔡壁如今質疑，外交部把責任推給外包廠商「阿賴耶公司」，但為何資本額僅百萬元的「阿賴耶」2018年才設立登記，卻連續三年拿到外交部的標案，且都是限制性招標，標案原始投標價與決標跟底價金額恰好都是147萬元，「是不是特定圖利廠商？這家公司是誰的好朋友？」

蔡壁如指出，國慶日這麼重要的日子，加上台灣外交處境備受中國打壓的時刻，外交部竟然自己出大包，第一時間更甩鍋給廠商「誤植」，蔡表示，政府執行業務，外包、委外無可厚非，但外交部的審查、把關機制何在？「所有影片的使用都需要有授權，怎麼可能是誤植？」

「難道整個外交部都不知道玉山長什麼樣嗎？」蔡壁如批評，民進黨口口聲聲愛台灣，為什麼連護國神山都可以搞錯？五倍券、疫苗預約登記平台也是外包，卻出現大當機，教育部學習歷程檔案遺失也被說是外包廠商的錯，令人懷疑中間是否有私相授受的情形，「說好的公開透明呢？民眾的權益在哪裡？國家的名聲在哪裡？」