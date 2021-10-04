快訊

解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

國慶影片出大包 立委質疑圖利特定廠商

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書

外交部國慶影片將玉山主峰誤植為瑞士Appenzell山區，引發各界批評。民眾黨立委蔡壁如今質疑，外交部把責任推給外包廠商「阿賴耶公司」，但為何資本額僅百萬元的「阿賴耶」2018年才設立登記，卻連續三年拿到外交部的標案，且都是限制性招標，標案原始投標價與決標跟底價金額恰好都是147萬元，「是不是特定圖利廠商？這家公司是誰的好朋友？」

蔡壁如指出，國慶日這麼重要的日子，加上台灣外交處境備受中國打壓的時刻，外交部竟然自己出大包，第一時間更甩鍋給廠商「誤植」，蔡表示，政府執行業務，外包、委外無可厚非，但外交部的審查、把關機制何在？「所有影片的使用都需要有授權，怎麼可能是誤植？」

「難道整個外交部都不知道玉山長什麼樣嗎？」蔡壁如批評，民進黨口口聲聲愛台灣，為什麼連護國神山都可以搞錯？五倍券、疫苗預約登記平台也是外包，卻出現大當機，教育部學習歷程檔案遺失也被說是外包廠商的錯，令人懷疑中間是否有私相授受的情形，「說好的公開透明呢？民眾的權益在哪裡？國家的名聲在哪裡？」

外交部 蔡壁如 國慶

延伸閱讀

交換質詢棒次被藍營怒批 邱顯智、蔡壁如：經過同意

索資68次都不回 在野黨批黑箱政府讓立委不能質詢

廚餘養豬退場農委會祭史上最好獎勵 蔡壁如：土豪執政

潘忠政昨邀蔡壁如線上談藻礁 海委會11月8日提報告

相關新聞

「口譯哥」披湧言會戰袍選議員 這動作得罪蔡英文

曾於2016年擔任蔡英文總統就職典禮口譯工作而爆紅的「口譯哥」趙怡翔，親英色彩濃厚，不過他今宣布將代表湧言會投入2022...

國慶影片誤植畫面 金馬導演轟不敬業

外交部影片出包，金馬導演看了都想抓狂！曾獲得金馬最佳攝影獎作品的導演陳坤厚怒轟，誤植畫面對影視人來說，是非常不專業且不能犯的錯誤。以作品《老莫的第二個春天》獲得金馬最佳劇情獎殊榮的導演李祐寧則批評，片中很多段落並不能代表台灣，且如果是他，150 萬的標案能以更高標準完成任務。

朱立倫明將就職 柯建銘：希望看到可敬的對手

行政院長蘇貞昌明天將赴立法院備詢，國民黨立法院黨團可能又繼續採取杯葛。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，國民黨主席當選人朱...

國慶影片廠商被疑「專包外交部案」 外交部：程序合法

外交部國慶影片畫面誤植引發批評，也有立委、議員指承攬的電影公司「專包外交部案子」，質疑外交部圖利特定廠商；外交部今回應，...

林佳龍子弟兵擬選新北議員 劍指侯友宜「強只是現在」

前台中市長林佳龍的子弟兵、前台中市新聞局長卓冠廷傳出有意參選新北市土樹三鶯地區議員，他今於網路節目《新聞不芹菜》中表示，...

中央宣布餐飲免隔板 黃珊珊：沒和地方先溝通難同步

中央流行疫情指揮中心今天再度宣布，明天起再放寬進香團、餐會活動，餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒茶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。