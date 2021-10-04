昔日戰友變朱立倫黨務主管 江啟臣：尊重用人樂觀其成

國民黨主席當選人朱立倫今天公布人事名單。國民黨主席江啟臣下午接受廣播專訪時表示，不同人來接隊長，隊員的位子做一些調整，最重要的是黨務工作可以延續，改革可以持續，作出成績來比較要緊，「我尊重朱立倫的用人，過去一起工作的夥伴有機會繼續為黨奉獻，我樂觀其成」。

對於過去的黨務主管接受朱立倫的邀請繼續擔任黨職，江啟臣表示，有幾位事前有跟他聯絡過並告知朱希望他們繼續為黨服務，他也尊重大家各自的決定。擴播主持人蔡詩萍詢問這樣會有不愉快嗎？江啟臣說，「有嗎？我們從來沒有不愉快過」，過去一起工作都很愉快，應該要給他們祝福。

在培養年輕人方面，江啟臣表示，要用議題來與年輕人討論，例如會不會針對他們年輕的議題幫他們開記者會、公聽會或是提案，幫他們講話和反映問題，要有行動之後才會讓年輕人知道他是真的關心。江說，現在年輕人關心的議題跟國民黨的價值其實沒有什麼不同，做為一個在野黨應該多關心弱勢族群，例如環保、動保還有進步議題，去嘗試社會對話，「他們真的需要你幫忙」。

對於基進黨立委陳柏惟罷免案，江啟臣表示，據他觀察，目前民進黨還沒有動作，但他也坦言，如果刪Ｑ沒有升高到「政黨對決」，投票率恐怕不會高。