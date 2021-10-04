朱立倫黨務人事重戰功、專業與青年 黨務版朱家軍成型

國民黨主席當選人朱立倫明將提前接任，下午公布人事，嫡系人馬江俊霆、朱辦發言人凌濤都獲拔擢，朱系立委林奕華也接手革實院培育黨內青年，搭配組發會、行管會、大陸部、國際部、黃復興黨部人事專業任用，黨務版朱家軍隱然成型。

親朱黨內人士分析，升任組發會主委的雲林縣黨部主委許宇甄基層跑得勤，大大小小場合都親自出席，任內將雲林黨務帶得相當活潑，此次任命也有象徵提拔組發體系內表現傑出者、激勵組織體系的意涵。

至於凌濤接掌文傳會主委兼黨發言人，該黨內人士說，傳達朱立倫帶領的國民黨要逐步培養新生代接棒企圖，以充實國民黨人才斷層，廣納青年戰力，用實際行動對年輕世代與台灣社會宣示「年輕人在國民黨絕對是有機會的」。

而行管會主委留任邱大展，黨內人士說，是要繼續借重邱歷任洪秀柱、吳敦義、江啟臣等3任黨主席，除深諳黨產官司訴訟狀況外，對國民黨財務結構的問題與解方也都有詳實看法。

至於林奕華重返黨務接受革實院院長，黨內人士表示，林曾任雙北市教育局長、新北青年事務委員會召集人，對青年議題與相關組織經營十分熟悉，未來將主掌青年儲備主管MA計畫，落實「連結社會力、連結年輕世代與時代思潮」。

此外，黨內人士指出，國際部主任黃介正為國內知名戰略專家，深諳美中台關係，曾任駐美代表處諮議、陸委會副主委、美國多所重要國關智庫研究員，是國內極少數同時具備深厚對美與對中國大陸經驗專家，將為國民黨開展對外關係佈局。

大陸部主任林祖嘉則國內著名經濟學者，曾任國發會主委、陸委會副主委等職。黨內人士說，林具備經濟學背景並兼具實務經驗，凸顯出國民黨現階段身為在野黨的兩岸交流重點，將聚焦在民間社會力交流與經貿服務工作。

此外，為推動黨內改革與重拾深藍族群信任，黨內人士表示，由海陸退役上將季麟連接任黃復興黨部主委是眾望所歸，季也為目前中央軍事院校校友總會會長，軍中資歷完備，朱任命應是盼借重其威望襄助退除役軍人黨務發展與權益保障。