口譯哥曝返台參選議員動機 「與蕭美琴任務性質重疊」

前駐美代表處政治組長、「口譯哥」趙怡翔宣布參選2022年台北市大安、文山區市議員，他今於在網路節目《新聞不芹菜》中表示，返台參選其中一個原因是與駐美代表蕭美琴有「任務性質重疊」，駐美代表處不需要2名政治派遣的人，加上一直對選舉有興趣，希望帶給政壇改變；另對於外界傳聞他與蕭美琴不合才辭職，趙則駁斥，「我回來選舉，最可以理解跟支持的人就是蕭大使」，有人刻意放話，非常惡意、可恥。

對於當年擔任駐美代表處政治組組長，被外界質疑是破格任用，趙怡翔表示，外交任用有多元管道，國民黨、民進黨時期都有非常多案例，一切都經過正常人事流程、層層簽核，「絕對正當，符合人事規定」，他也自信地說，任內做了許多非檯面上的協調溝通，台美關係也有所進步，「希望大家回頭看，覺得我對台美關係是有幫助的」。

至於與蕭美琴之間的關係，趙怡翔表示，兩人共事非常愉快，不過他也提到，因為兩人都是政治派遣，有任務性質重疊，成為返台參選的一部分原因，另一部分則為一直對選舉有興趣，過去的經歷希望能帶給政壇改變。

趙怡翔也強調，他回來選舉，最可以理解跟支持的人是蕭美琴，對他而言，蕭美琴就像是大姊姊，總是不吝分享經驗，因此有人放話他們不和、挑撥關係，是非常惡意、可恥的行為。