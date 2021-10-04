美眾議員稱駐美處更名有望 外交部：無進一步評論

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）近日接受媒體專訪表示，長期支持我國駐美國代表處更名為「台灣代表處」，對更名進展審慎樂觀；我外交部對駐美處更名案沒有進一步評論。

外交部發言人歐江安今表示，感謝美國國會友人對台灣的堅定支持，至於我國駐美國代表處更名事，我方沒有進一步評論。

歐江安說，全面強化及提昇台美關係，一直是我政府長期努力的目標，近年來台美關係深化各界有目共睹；政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，穩健強化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。

中央社今報導指出，夏波推動駐美代表處更名多年，他近日受訪時證實，更名確實有望，多數議員都希望能改；他雖不願透露可能時間表，但表示自己審慎樂觀。

英國「金融時報」上個月報導，美國拜登政府正認真考慮台灣提出的請求，允許駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」。