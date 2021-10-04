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監院挪用人權會預算 柯文哲嗆：早主張監察院早點關

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委痛批人權會淪監察院私房錢。柯文哲也嗆，「我本來就主張監察院，早一點關起來就好了」，媒體追問，「人權會淪私房錢？」柯再嗆，「那一個單位不曉得幹什麼？我也搞不清楚。」圖／引用直播
國民黨立委痛批人權會淪監察院私房錢。柯文哲也嗆，「我本來就主張監察院，早一點關起來就好了」，媒體追問，「人權會淪私房錢？」柯再嗆，「那一個單位不曉得幹什麼？我也搞不清楚。」圖／引用直播

台北市長柯文哲今天被問到國家人權委員會預算編近1.4億元，但光今年人權會就有近600萬預算遭監察院挪用，遭國民黨立委痛批人權會淪監察院私房錢。柯文哲更嗆，「我本來就主張監察院，早一點關起來就好了」，媒體追問，「人權會淪私房錢？」柯再嗆，「那一個單位不曉得幹什麼？我也搞不清楚。」

柯文哲今天於防疫記者會，被問及監察院及人權會，柯文哲嗆監察院他本來就主張監察院早一點關起來就好了，甚至不曉得人權會在幹什麼？

另外，對於北市光復國小拆除蔣中正銅像，引發爭議，柯文哲也被問到，促轉會把政治色彩帶入校園？柯文哲表示，這一條已經爭議好多年了，北市府就是訴諸校園自主，「要拆的人拆，要留的人留」，北市府沒有下過指導棋，總之校園自主，民主程序自己去決定就好了。

柯文哲 監察院 人權

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