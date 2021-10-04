IG粉絲恐被蔡英文超越！柯文哲：我只是耐打 哪有擅空戰？

總統蔡英文昨天在臉書宣布，她在Instagram（以下簡稱IG）上的粉絲追蹤人數將破90萬，學者認為，這樣號召粉絲，甚至有機會一舉超越柯市長instagram的92萬粉絲。柯文哲今天被問及是否擅長空戰，但蔡總統instagram粉絲將超越他的看法？柯文哲今天說，「我只是耐打，哪有擅長空戰，這種題目不要問好不好，不要浪費國民...記者會的時間」。

另外，對於夫人陳佩琪在臉書批評，近日柯頻頻被媒體攻擊，讓她想到過去總統府也在世大運期間，製造新聞帶風向，讓總統府變成「柯黑中心」，對此，柯文哲則說，不用凡事都扯到蔡總統，這樣就好了。

至於民眾黨布局2022北市議員選舉，柯文哲身兼黨主席，是否已開始規畫，是否打算推出美女刺客？對此，柯文哲說，政黨的根本還是人才，人才還是要去找，找到也要培養，也要慢慢做。

至於目前議員的提名席次，是1區提名1席、有無可能1區提名兩席？柯文哲說，他的態度是每個縣市都有黨部主委，這個應該是黨部主委要因地制宜規畫，不然他1天24小時也不夠用。