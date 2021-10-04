聽新聞
test
0:00 / 0:00
IG粉絲恐被蔡英文超越！柯文哲：我只是耐打 哪有擅空戰？
總統蔡英文昨天在臉書宣布，她在Instagram（以下簡稱IG）上的粉絲追蹤人數將破90萬，學者認為，這樣號召粉絲，甚至有機會一舉超越柯市長instagram的92萬粉絲。柯文哲今天被問及是否擅長空戰，但蔡總統instagram粉絲將超越他的看法？柯文哲今天說，「我只是耐打，哪有擅長空戰，這種題目不要問好不好，不要浪費國民...記者會的時間」。
另外，對於夫人陳佩琪在臉書批評，近日柯頻頻被媒體攻擊，讓她想到過去總統府也在世大運期間，製造新聞帶風向，讓總統府變成「柯黑中心」，對此，柯文哲則說，不用凡事都扯到蔡總統，這樣就好了。
至於民眾黨布局2022北市議員選舉，柯文哲身兼黨主席，是否已開始規畫，是否打算推出美女刺客？對此，柯文哲說，政黨的根本還是人才，人才還是要去找，找到也要培養，也要慢慢做。
至於目前議員的提名席次，是1區提名1席、有無可能1區提名兩席？柯文哲說，他的態度是每個縣市都有黨部主委，這個應該是黨部主委要因地制宜規畫，不然他1天24小時也不夠用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言