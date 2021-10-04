史上最年輕！朱立倫發言人凌濤 接任國民黨文傳會主委

國民黨主席當選人朱立倫今天公布黨務一級主管人事。由雲林縣黨部主委許宇甄接任組發會主委，朱立倫辦公室發言人凌濤接任文傳會主委兼發言人，立委林奕華接任革實院院長，淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正為國際事務部主任，政大經濟系教授林祖嘉為大陸事務部主任，上將季麟連為黃復興主委。

對於許宇甄接任組發會主委一職，朱立倫辦公室表示，許宇甄在雲林基層服務20多年，對黨務與基層選舉生態十分了解，帶領黨務組織風格活潑，將借重其地方經驗擔起國民黨整體組織發展重任。黨內人士表示，此次任命也有象徵提拔組發體系內表現傑出者、激勵組織體系的意涵。

朱辦表示，凌濤則是國民黨史上最年輕的文傳會主委，負責媒體溝通與議題攻防，也作為與年輕世代互動的窗口，展現新氣象。黨內人士指出，年僅31歲的凌濤曾任青年團總團長暨中常委，於美國康乃爾大學取得碩士學位，歷經2012年總統選戰、2014新北市長選戰、新北市民政局歷練。

黨內人士分析，任命凌濤出任一級主管，象徵朱立倫帶領的國民黨要對外傳達逐步培養新生代接棒的訊號，以充實國民黨人才斷層，廣納青年戰力，用實際行動對年輕世代與台灣社會宣示「年輕人在國民黨絕對是有機會的」。

行管會主委由歷任三位主席的邱大展主委續任，將繼續借重其在黨產議題與國民黨財務規劃發展上的豐富經驗；革實院院長將由長期關注青年事務的立委林奕華接任，未來將負責青年議題及人才培訓計畫，為國民黨擴大與年輕世代連結。

黃介正曾任行政院陸委會副主委、駐美代表處諮議，深諳美中台關係實務運作，將借重其專長為國民黨開展對外關係布局；林祖嘉曾任國發會主委、陸委會副主委的政大經濟系教授接任，有助於推動兩岸民間社會力交流；季麟連在軍中輩分甚高、頗孚眾望，將借重其威望帶動黃復興發展。

黨內人士指出，面對黨內改革與重拾深藍族群的信任，季麟接任黃復興黨部主委可說是眾望所歸，季麟連上將目前也為中央軍事院校校友總會會長，不但軍中資歷完備，朱的任命應是思考借重其威望襄助退除役軍人黨務發展與權益保障。