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贊成縣市合併？侯友宜：如何合作更重要

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
新北市長侯友宜（前排左）今天下午出席辦於嘉義縣故宮南院的全國運動會聖火傳遞儀式。記者莊祖銘／攝影
新北市長侯友宜（前排左）今天下午出席辦於嘉義縣故宮南院的全國運動會聖火傳遞儀式。記者莊祖銘／攝影

縣市合併議題甚囂塵上，新北市長侯友宜認為縣市合併應站在國土規畫的大方向來看，讓中央思考，現階段最重要的應是縣市如何合作；嘉義縣長翁章梁說，重點不在合併在升格，嘉義縣人才外流，財政狀況也不如六都，升格後才有望改善。

侯友宜今天下午出席故宮南院全國運動會聖火傳遞儀式，從小在嘉義縣朴子市長大的他說，縣市合併應該站在國土規畫的大方向來看，怎樣做會讓台灣更團結、進步，「這才是我們要的」，現階段縣市合作才是比較重要的。

侯友宜舉例新北市跟其他縣市「不分你我」，大家好好把事情做好，這才是最重要的，至於國土規畫的方向，讓中央政府好好去思考。

「重點不在合併在升格」，嘉義縣長翁章梁認為，如果嘉義縣市人數不夠格升級直轄市，他也贊成雲嘉嘉合併升格。

翁章梁說，台灣走向二極化，嘉義縣公務人員留不住，他們都會想往六都跑，因為六都職缺多，升官機會比較大；以財政來說，六都也比較好，如果從縣市經營角度來看，從人力、經費來說，「當然是要升格」

「合併是沒有意義的」，翁章梁表示，只要可以升格，當然支持合併，但他也再次強調「重點及前提在升格不在合併」

嘉義縣長翁章梁認為現階段重點在於升格而不是合併。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁認為現階段重點在於升格而不是合併。記者莊祖銘／攝影
新北市長侯友宜與嘉義縣長翁章梁連袂出席今天下午辦在故宮南院的全國運動會聖火傳遞儀式，雙方互贈伴手禮。記者莊祖銘／攝影
新北市長侯友宜與嘉義縣長翁章梁連袂出席今天下午辦在故宮南院的全國運動會聖火傳遞儀式，雙方互贈伴手禮。記者莊祖銘／攝影

嘉義 翁章梁

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