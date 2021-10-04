贊成縣市合併？侯友宜：如何合作更重要

縣市合併議題甚囂塵上，新北市長侯友宜認為縣市合併應站在國土規畫的大方向來看，讓中央思考，現階段最重要的應是縣市如何合作；嘉義縣長翁章梁說，重點不在合併在升格，嘉義縣人才外流，財政狀況也不如六都，升格後才有望改善。

侯友宜今天下午出席故宮南院全國運動會聖火傳遞儀式，從小在嘉義縣朴子市長大的他說，縣市合併應該站在國土規畫的大方向來看，怎樣做會讓台灣更團結、進步，「這才是我們要的」，現階段縣市合作才是比較重要的。

侯友宜舉例新北市跟其他縣市「不分你我」，大家好好把事情做好，這才是最重要的，至於國土規畫的方向，讓中央政府好好去思考。

「重點不在合併在升格」，嘉義縣長翁章梁認為，如果嘉義縣市人數不夠格升級直轄市，他也贊成雲嘉嘉合併升格。

翁章梁說，台灣走向二極化，嘉義縣公務人員留不住，他們都會想往六都跑，因為六都職缺多，升官機會比較大；以財政來說，六都也比較好，如果從縣市經營角度來看，從人力、經費來說，「當然是要升格」