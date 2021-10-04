蔡英文祝賀岸田文雄當選日本首相 感謝菅義偉對台支持

日本今天召開臨時國會，選出自由民主黨新任總裁岸田文雄眾議員為第100任首相。對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，對岸田首相表達誠摯祝賀，亦祝福岸田首相所領導的日本新政府，順利推動各項國政，國家發展昌盛。

張惇涵表示，我國與日本往來交流密切、友誼真摯堅定。兩國人民長年所建立的互相協助情誼，在面對全球疫情挑戰之際，台日相互扶持、互相協助，充分展現民主夥伴間的「善的循環」。不但促進台日堅定友誼的持續深化，也成為國際社會攜手抗疫的合作典範。

張惇涵指出，我國與日本亦是共享價值的堅實夥伴。我國將在既有的堅實基礎上，持續深化與日本的多元合作，期盼「善的循環」展現在各項領域，持續深化台日合作夥伴關係，共同增進兩國人民福祉，並共同維護區域的繁榮發展與和平穩定。

張惇涵表示，蔡總統並感謝甫卸任的前首相菅義偉對我國的支持。「對於菅首相任內，日本政府五度馳援疫苗，致力維護台海及區域和平穩定，並歡迎台灣國際經貿參與等行動，都讓台灣人民備受感動，總統再次表達由衷感謝。」