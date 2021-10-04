雲嘉嘉合併？黃敏惠、張麗善有共識 區域合作「1+1>2」

嘉義市長黃敏惠今天與雲林縣長張麗善同台，兩人接受媒體訪問近期討論度高的「雲嘉嘉合併升格」議題，黃敏惠說，雲嘉南是一體，區域合作很重要，中央應協調整合縣市合作，對此張麗善也表示一致看法，認為「合作治理更重要」。

黃敏惠表示，此次嘉市與雲縣的教育教材互惠，就是展現區域合作的重要其一步，她呼籲縣市要共同努力合作，更重要的是，中央應扮演好角色，讓縣市能自立自強，也要協調整合縣市能夠共同合作發展，強調「只要對嘉義市好，一定努力」。

張麗善也說，鄰近縣市共同合作治理，對民眾而言才是是加分，然而這需要實質運作，她認為，中央應先檢討直轄市升格後續演發的問題，否則名為合作，但實是該縣市或直轄市所遇資源分配不均或落差嚴重，如此便無實質意義。

張麗善指出，希望中央讓每個縣市均富、均強，合理分配資源，因為大家都居住在台灣，應享有同樣資源，才能感受到尊重，倘若還有直轄市與地方縣市的區別，中央統籌分配款也因此分配不均，這對其他縣市不公平。

黃敏惠提到，雲嘉嘉是台灣穀倉，擔負糧食責任與安全，離島、花東都有發展條例，雲嘉嘉卻不被重視，希望中央莫忽視，應看見困境、整合協調，挹注更多資源，甚至可訂定「雲嘉嘉條例」，藉以提升中台灣且做得更好，發展能量必定是1+1>2。