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岸田任日首相 外交部：盼持續深化台日關係

聯合報 / 記者張加／即時報導
日本參眾議院今經由首相指名選舉，推選自由民主黨總裁岸田文雄為日本第100任首相。歐新社
日本參眾議院今經由首相指名選舉，推選自由民主黨總裁岸田文雄為日本第100任首相。歐新社

日本4日召開臨時國會，經由首相指名選舉，推選自由民主黨總裁岸田文雄為日本第100任首相，外交部表達誠摯祝賀，盼持續深化台日關係。

外交部今發布新聞稿指出，台日共享自由、民主、法治、人權與市場經濟等核心價值；在國際方面，台日都愛好和平，也共同支持自由開放的印太地區及以規則為基礎的國際秩序，日本也支持台灣的國際參與，並重視台海情勢的和平穩定。

外交部表示，期盼在既有的良好基礎上，與岸田所帶領的新政府，持續深化台日全方位友好實質合作關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

外交部說，台灣與日本雙邊關係密切友好，國民情感堅定深厚；在經貿往來方面，日本是我國第三大貿易夥伴，我國為日本第四大貿易夥伴；在人員交流方面，在疫情衝擊前日本向來是我國第二大觀光客來源國，台灣亦為日本第三大觀光客來源國。

日本 外交部 岸田文雄

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