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考中油與公投日撞期 藍委怒：打壓公投新花招？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／林奕華辦公室提供
圖／林奕華辦公室提供

國民黨立委林奕華今天指出，中油公布110年僱用人員甄試簡章，竟與中選會公布12月18日公投日同一天，她質疑，這是為了不讓一萬多位考生投票、能少一張票是一票？民進黨打壓公投又有新花招，想考中油先反公投，中選會應發文要求中油更改考試時間。

林奕華指出，中選會早就公布12月18日是四大公投投票日，中油卻在10月1日公布僱用人員考試也在同一天。中油是經濟部所屬事業機構，身為國營事業，卻故意將報考人數一萬多人的僱用人員考試時間訂與公投日期同一天，帶頭沒收人民參與公投權利？

她批評，看來民進黨是急了，為了影響公投結果，政府又要使出各種花招助攻，「想考中油？就要先表達忠誠，避免跟中油有關的藻礁公投過關，也不准以公投方式表達意願。」

林奕華說，人民行使公投權，是憲法賦予人民基本權利，中油訂和公投同一天考試，顯然是違法且違憲限制人民公民投票權行為，民進黨各種造成民主倒退、毀憲亂政，不擇手段貶低憲法保障人民權利的奧步，國民黨是不會低頭的。

林奕華也提到，2020總統大選民進黨執政，當選舉對民進黨有利時，中選會和教育部就用執政優勢發文要求各大學更改期末考時間，講得冠冕堂皇不能影響人民的投票權；本次中油考試與公投日期撞期，中選會和經濟部亦應比照辦理，發文要求中油公司更改考試時間，避免影響人民公投權。

公投 中油 民進黨

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