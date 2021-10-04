國民黨：蔡其昌為力挺陳柏惟公開說謊 自我作踐

立法院副院長蔡其昌今日表示，基進黨立委陳柏惟在加購國際疫苗的提案中投下反對票，是因要加購是要採購「中國科興等疫苗」，所以陳柏惟才投下反對票。國民黨立院黨團舉證反駁，當時白紙黑字寫著BNT、莫德納、AZ和嬌生四款國際疫苗，完全没有任何一個字提及中國科興疫苗。

國民黨團指出，今年6月18日表決紓困4.0預算時，國民黨團提案有關要求政府增購4000萬劑國際認證疫苗之提案，白紙黑字列舉之國際認證疫苗為：輝瑞/BNT、莫德納(Moderna)、阿斯特捷利康(AZ)及嬌生(J&J)等四款國際認證疫苗，完全没有任何一個字提及「中國科興疫苗」之字眼。

國民黨團表示，現在面臨人民的罷免，陳柏惟又開始說謊不打草稿，睜眼說瞎話，只為保住立委的職位。這不是更凸顯，連最基本的「誠實」都做不到的民意代表，如何為民喉舌？如何為人民把關？基本的人品都不及格，如何能繼續擔任立委？被人民罷免剛好而已。

國民黨奉勸蔡其昌，不要為了力挺一位不認真、不守護國人健康、顛倒黑白、無中生有、黨同伐異到如此離譜的「中二立委」，蔡其昌身為立法院副院長自降格調到如此低下的程度，如同上周五在院會處理議事不公一般，甘於淪為民進黨政府「政治打手」，忘記自己是立法院副院長，把副院長當成「民進黨立法院黨團副總召」在幹，人民看到的是自甘墮落的蔡其昌、自我作踐的蔡其昌。

國民黨團在此公開要求蔡其昌要對此不當、公開說謊的言行，向全民道歉，向台中市的市民道歉，也請拿出來國民黨團要求購買「中國科興疫苗」的證據，國民黨團等你，也讓全民看看立院副院長蔡其昌可以不要臉到什麼地步？