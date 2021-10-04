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接任國民黨秘書長 台東前縣長黃健庭臉書宣布「跳火坑」

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東前縣長黃健庭今天表示將接任國民黨秘書長。記者施鴻基／翻攝
台東前縣長黃健庭今天表示將接任國民黨秘書長。記者施鴻基／翻攝

台東前縣長黃健庭今在臉書宣布接任國民黨秘書長。「改變國民黨」黃健庭表示，讓大家看到什麼才是「真正愛台灣」的政黨，是他接下秘書書長的動力。這次主席選舉中，各方意見、各種批評都被聽見，該是「捲起袖子」行動的時候。

黃健庭卸任後，先是被鴻海集團董事長郭台銘邀請搭檔參加總統大選，事後雖未參選，但蔡英文總統也邀他出任監察院副院長，也曾傳他要參選高雄市長，如今確定出任國民黨秘書長一職。

黃健庭表示，9月25日國民黨主席選舉開完票，他接到新任黨主席朱立倫電話，他告訴對方不打算恭喜他，因為朱接下的是一個苦差事。他很敬佩朱主席願意在國民黨沒錢、沒勢，最艱困的時候跳下來承擔。

9月28日兩人會面時，朱立倫向黃健庭說，人生到這個階段，應該無私無我，把自己奉獻給國家社會。這句話打動了黃健庭，所以就答應他的邀請一起跳火坑。朱立倫也打電話給黃的妻子陳怜燕，幫忙說服。

他表示，未來國民黨將主導議題、抓住話語權，也要廣納青年人才，建立與各方合作的平台，走出框架。只要可以使國民黨更強、台灣更好，都會勇敢去開創。要邀請所有對中華民國懷抱熱情，相信台灣是實踐國父孫中山「民有、民治、民享」夢想之地的朋友，加入改變國民黨的行列。

黃健庭表示，黨徽「青天白日」，是一股溫暖的力量，而這片陽光藍天要守護的是全台灣2300萬人民世世代代的幸福。希望黨員一起「忘記背後、努力面前的，向著標竿直跑。」，一起為明天奮鬥，幫助國民黨重拾起初創黨建國的價值，重返榮耀。

國民黨 黃健庭 朱立倫

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