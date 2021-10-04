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批只講風涼話 羅智強：國民黨建設台積電 民進黨卻放生

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
羅智強說，民進黨面對強權霸凌，如此卑躬屈膝，難怪學者施正鋒批，美國要台積電交出營運機密是把台灣當作租借地！圖／引用羅智強臉書
羅智強說，民進黨面對強權霸凌，如此卑躬屈膝，難怪學者施正鋒批，美國要台積電交出營運機密是把台灣當作租借地！圖／引用羅智強臉書

美國政府要求半導體大廠包括台積電等交出庫存、訂單、銷售紀錄等商業機密，國民黨台北市議員羅智強昨痛批，「台積電有難、蔡英文神隱」，羅智強今天再度說，國民黨建設台積電，民進黨放生台積電。

羅智強今天在臉書表示，美國要台積電等半導體廠商交出營業機密資料，經濟部長王美花居然說，公開或不公開，企業會有自己的考量還指美方對台積電的要求是「自願性質」廠商提供資料，美方也不會洩密。

羅說，台灣半導體的年產值突破三兆，台積電在世界晶片工藝首屈一指，不但是護國神山，更成為國際戰略博弈中，各方拉攏的重要角色，但台積電這座護國神山，可不是憑空突起、天外飛來，沒有故總統蔣經國任內、行政院前院長孫運璿及前政務委員李國鼎的努力，台積電就不會有今日的成績。

羅說，看看當年國民黨政府怎麼建設台積電，孫運璿、李國鼎力邀張忠謀自美回台，台積電草創時，資金缺乏，李國鼎一一拜會欠他人情的大企業家，拜託王永慶、台南幫大老吳修齊等人投資，台積電開始設廠時，大股東飛利浦想插手，代替台積蓋廠房，但張忠謀反對，認為必須要自己蓋，雙方鬧得不可開交，李國鼎又親自與飛利浦董事長溝通，才讓台積自己蓋廠。

羅智強說，國民黨建設台積電，積極維護台積電的自主性，台積電也沒讓國人失望，不斷成長茁壯，成為一座大山，如今台積電有難美國想要染指，把持台積電命脈，民進黨不但不全力維護，避免台積電喪失自主，淪入他手，反而講些不痛不癢的風涼話根本就是放生台積電，任其自生自滅。

羅智強說，民進黨面對強權霸凌，如此卑躬屈膝，難怪學者施正鋒批，美國要台積電交出營運機密是把台灣當作租借地！

羅智強也在文末標註，「不反抗放生台積電」、「沒疫苗放生台灣人」、「誰還相信民進黨有膽保台」。

台積電 羅智強 民進黨

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