陳柏惟罷免案在即 吳子嘉曝：朱立倫拜託「她」出手就會贏
台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日進行投票，藍營全力支援罷免團。資深媒體人吳子嘉認為，只要國民黨主席朱立倫拜託台中市長盧秀燕，這場罷免之戰一定會勝利。
台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案投票23日登場，吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中指出，目前中彰投是國民黨勢力最強的地方，三位地方首長聲望高，中部可說是國民黨的大本營之一。
吳子嘉認為，對於陳柏惟罷免案，其實不會有很大問題，重點是朱立倫的態度。而台中市長盧秀燕曾在朱立倫任職黨主席時，擔任副秘書長，兩人友好關係可見一般，只要朱立倫拜託盧秀燕出手，就很有機會贏下罷免之戰。
吳子嘉認為，只要國民黨動員力達到一定百分比，陳柏惟罷免案就會成功，而決定動員因素之一，就是民進黨的抗性有多大，及陳柏惟本身反抗到什麼程度，因此陳柏惟的策略相當重要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言