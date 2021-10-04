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陳柏惟罷免案在即 吳子嘉曝：朱立倫拜託「她」出手就會贏

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日進行投票，藍營全力支援罷免團。資深媒體人吳子嘉認為，只要國民黨主席朱立倫拜託台中市長盧秀燕，這場罷免之戰一定會勝利。

台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案投票23日登場，吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中指出，目前中彰投是國民黨勢力最強的地方，三位地方首長聲望高，中部可說是國民黨的大本營之一。

國民黨主席朱立倫。記者賴香珊／攝影
國民黨主席朱立倫。記者賴香珊／攝影

吳子嘉認為，對於陳柏惟罷免案，其實不會有很大問題，重點是朱立倫的態度。而台中市長盧秀燕曾在朱立倫任職黨主席時，擔任副秘書長，兩人友好關係可見一般，只要朱立倫拜託盧秀燕出手，就很有機會贏下罷免之戰。

台中市長盧秀燕。圖／台中市政府新聞局提供
台中市長盧秀燕。圖／台中市政府新聞局提供

吳子嘉認為，只要國民黨動員力達到一定百分比，陳柏惟罷免案就會成功，而決定動員因素之一，就是民進黨的抗性有多大，及陳柏惟本身反抗到什麼程度，因此陳柏惟的策略相當重要。

陳柏惟 朱立倫 吳子嘉 盧秀燕

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