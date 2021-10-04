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接國民黨秘書長 黃健庭：讓大家看到真正愛台灣的政黨

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席長當選人朱立倫與新任秘書長黃健庭。圖／取自黃健庭臉書
國民黨主席長當選人朱立倫與新任秘書長黃健庭。圖／取自黃健庭臉書

國民黨主席當選人朱立倫公布台東縣前縣長黃健庭接任國民黨秘書長，黃健庭在臉書以「無私無我 、勇敢向前」回應朱立倫。黃健庭說，「改變國民黨」，讓大家看到什麼才是真正愛台灣的政黨，是他接下祕書長的動力。這次主席選舉各方意見、各種批評都被聽見了，該是「捲起袖子」行動的時候了。

黃健庭表示，9月25日開完票，他接到朱立倫的電話，他告訴朱：「我沒有打算恭喜你」，因為朱立倫接下的是一個苦差事。他很敬佩朱立倫願意在國民黨沒錢、沒勢，最艱困的時候跳下來承擔。28日見面時，朱跟他說人生到這個階段，應該無私無我，把自己奉獻給國家社會，「這句話很打動我，所以就答應他的邀請，陪他一起跳火坑」。

黃健庭強調，未來國民黨將主導議題、抓住話語權，也要廣納青年人才，建立與各方合作的平台，走出框架。只要可以使國民黨更強、台灣更好的作為，他們都會勇敢去開創。

黃健庭說，他要邀請所有對中華民國懷抱熱情，相信台灣是實踐國父孫中山「民有、民治、民享」夢想之地的朋友，加入改變國民黨的行列。國民黨的黨徽「青天白日」，是一股溫暖的力量，而這片陽光藍天要守護的是全台灣2300萬人民世世代代的幸福。

黃健庭呼籲親愛的黨員，讓大家一起「忘記背後、努力面前的，向著標竿直跑。」親愛的朋友，讓大家一起為明天奮鬥，幫助國民黨重拾起初創黨建國的價值，重返榮耀。願上帝引領國民黨的腳步、賜福中華民國更興盛。

國民黨 黃健庭 朱立倫

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