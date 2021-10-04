小英口譯哥不入英系卻入湧言會？ 趙怡翔：對派系陌生
曾任2016年蔡英文總統就職典禮口譯工作而爆紅的「口譯哥」趙怡翔，日前請辭駐美代表處政治組長，投入2022年台北市議員選舉，不過令外界訝異的是，他沒有加入英系，反而將代表湧言會參選大安、文山區議員，接棒現任議員阮昭雄。對此趙怡翔今表示，過去在黨部及公部門，「我沒有任何派系也沒有任何派系找過我，我對派系是比較陌生的」；英系召集人劉櫂豪則說，民進黨有初選制度，「如果(趙)脫穎而出，派系我們會全力支持」。
趙怡翔指出，過去除了與阮昭雄有共同主持總統當選國際記者會的淵源，彼此對於城市、外交議題也保持聯絡，外交國防委員會的立委王定宇委員、趙天麟也經常跟他詢問有關台美議題，互動過程非常自然；至於派系問題，他表示，「民進黨是一個大家庭，大家一起合作，贏得未來的選戰」。
擔任湧言會台北市督導的阮昭雄表示，民進黨最大的好處是會讓很多年輕人參與政治，不管哪個派系都是如此，派系不過是志同道合好朋友共同相處，「我們跟各派系好朋友都非常的友好，我相信趙怡翔參選一定會得到大家的祝福」。
劉櫂豪今受訪時表示，口譯哥是國家栽培的外交難得人才，不屬於任何一個派系，「他有志參選台北市議員，抱以高度祝福，民進黨有初選制度，如果脫穎而出，派系我們會全力支持」，他也強調，對於年輕世代願意投身政治事務，不管在台灣深耕已久或是從國外回來，都抱以正面肯定，希望更多年輕人可以投入公共事務行列。
此外，對於投入台北市議員選舉一事，是否有向提拔自己的外交部長吳釗燮報告？趙怡翔說，吳有一個特徵就是非常提拔、支持年輕人，「參選這部分我有跟他報告，我想也獲得他的肯定跟支持」。至於吳怎麼說？趙怡翔表示，「對於一個年輕人有理想，希望可以在國家或城市議題帶來一些改變，他都是支持的，詳細的部分可能還是要問他，我想他向來的立場就是非常支持年輕人，我也很感謝他向來對我的提拔跟支持」。
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