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蔡英文感謝牙醫師貢獻 期待口腔健康司培育更多人才

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會重要代表」，左為全聯會理事長陳建志。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會重要代表」，左為全聯會理事長陳建志。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會重要代表」，她感謝牙醫師疫情期間承擔染疫的高風險，在第一線守護民眾的口腔健康。並期盼未來透過衛福部「口腔健康司」的成立，培育更多跨域高階人才，讓台灣的口腔照護產業在國際上更有競爭力。

蔡總統致詞時首先歡迎全聯會理事長陳建志帶領幹部到總統府，她並表示，過去這幾個月，大家非常努力把疫情控制下來，現在她也開始有機會，可以在總統府和一些團體見面交流。

蔡總統說，指揮中心的同仁都非常努力，全力以赴。衛生福利部長陳時中是牙醫師，新任的國策顧問詹勳政醫師也跟陳時中一樣，做過全聯會理事長。另外，「防疫五月天」疾病管制署長周志浩也是牙醫師，牙醫師及全聯會一直都是政府的好夥伴。尤其在疫情期間，牙醫師朋友承擔了染疫的高風險，在第一線守護民眾的口腔健康，「真的非常感謝各位牙醫界朋友對國家的貢獻。」

蔡總統指出，這幾年來，全聯會在口腔衛生事務上提供了許多建議，包括在衛福部設立口腔健康司。關於這件事，相信陳時中已經籌畫很久，期待透過口腔健康司的成立，可以培育更多跨域高階人才，繼續擴展創新智慧醫療，讓台灣的口腔照護產業在國際上更有競爭力。

蔡總統也感謝全聯會與政府一起努力做長照服務。這幾年來，不論是到宅牙醫醫療，或是幫長輩裝假牙，服務的品質提高，對象也更廣。她也提到，最近上海商業銀行贊助行動醫療設備，協助全聯會推動到宅醫療，一起幫助偏鄉民眾，還有不方便外出的身障朋友、失能長輩和遲緩兒童。她認為，這是因為全聯會多年來的付出，帶給社會許多的感動，才能凝聚更大的力量。

蔡總統說，在疫情之下，除了到宅醫療更加重要，在民眾的口腔照護上，同樣要繼續努力。期待全聯會在新任理事長帶領下，繼續與政府密切合作，提供最大的助力。

牙醫 醫師 疫情

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