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「用報復維繫權力」卓榮泰批朱立倫將成為新亂源

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨前主席卓榮泰。報系資料照片
民進黨前主席卓榮泰。報系資料照片

國民黨主席當選人朱立倫日前收到中國國家主席習近平賀電並回覆，稱是雙方「共同決定」時間。今天民進黨前主席卓榮泰在臉書上批評，「朱主席連一封賀電都要與中共共同決定，到底國民黨的自主性何在？難道，不提尊異、共謀統一、去掉民國也是共同決定？」他也認為，朱立倫走向不斷報復，將成為新亂源。

卓榮泰今天公開稱讚台北市大安、文山區議員阮昭雄宣布不再競選連任，決心參選下屆立委。他說，他對阮昭雄的膽識給予高度肯定，寧可放掉輕鬆的戰場，選擇艱難的挑戰，並全力厚植年輕新人參政，這是無比的決心與抱負。

卓榮泰說，反觀國民黨新主席朱立倫在歷經一場汗流浹背、力氣放盡的主席選舉後，不得不走繼續仇恨、繼續浮誇的路，用罷免戰來支撐自己的虛弱，用不斷報復來維繫自己的權力，這會是新亂源的開始，「一個對自己有信心的人如阮昭雄，可以展現抱負，讓選民決定自己的未來；一個內心充滿仇恨的人如朱立倫，只會帶著全黨走向報復、挑起對立，就深怕台灣不亂。」

卓榮泰認為，朱立倫連一封賀電都要與中共「共同決定」，到底國民黨的自主性何在？他反問，「請問朱主席，強力主導罷陳柏惟、繼續硬幹罷林昶佐、無限期杯葛行政院、搗毀立法院備詢台，也都是共同決定？」

朱立倫 卓榮泰 國民黨

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