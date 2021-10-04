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阮昭雄直攻立委口譯哥接棒選議員 嗆柯文哲別高興太早

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台北市議員阮昭雄(左)、「口譯哥」趙怡翔(右)。記者吳亮賢／攝影
台北市議員阮昭雄(左)、「口譯哥」趙怡翔(右)。記者吳亮賢／攝影

民進黨湧言會派系的台北市議員阮昭雄宣布不競選連任2022年議員，直接備戰2024年立委選舉，並將支持前駐美代表處政治組長、「口譯哥」趙怡翔接棒參選議員，阮昭雄今表示，台北市長柯文哲不要高興太早，「我還是會用力監督你」；湧言會召集人、立委王定宇則說，湧言會願意把舞台讓出來給年輕朋友發揮，2022年台北市布局穩紮穩打，將提出對市民負責任的好名單。

湧言會成員立委王定宇、林楚茵及阮昭雄、趙怡翔今共同在立法院舉行記者會，宣布阮昭雄、趙怡翔將分別投入2024立委、2022議員選戰。

阮昭雄指出，放棄2022年議員連任的決定非常煎熬，不過希望能破釜沈舟、背水一戰，幫民進黨在台北市艱困選區再搶下一席，而過去十幾年在地方的服務也要延續，跟趙怡翔一直有聊到關於台北市政的想法，經長談後，決定將在2022年全力輔選趙怡翔，希望透過新世代不斷加入，讓台北市不再像過去是藍營鐵板。

阮昭雄強調，議員任期到明年12月24日，一定會加強服務工作，「柯文哲你也不要高興太早啦，我還是會用力監督你」；他也提到，透過服務工作，對於趙怡翔的選舉也會帶來很大幫助。

趙怡翔表示，自己與阮昭雄於2016年一起擔任總統當選國際記者會主持人，之後經常針對城市、外交、市政議題進行討論，並受阮的鼓勵思考投入選舉，加上出生於大安、文山區，希望為地方帶來改變，將結合外交、國際經驗推動台北市政，並優先關注住宅、交通青年創業雙語環境等議題。

王定宇表示，阮昭雄不連任議員，是許多選擇中，對選民最負責、對自己最不利的方式，「勇敢選擇的人，必定有福」；林楚茵則說，阮昭雄的決定不容易，但破釜沉舟才有機會在艱困選區幫民進黨拿下一席立委，期待阮未來能夠成爲立法院的同事。

另對於湧言會2022年在台北市的布局，阮昭雄說，會提出亮麗且清新的名單，正積極覓才中；王定宇表示，年輕朋友如果對公共政策、政治有興趣的話，湧言會願意把舞台讓出來，阮昭雄是台北市的督導，已看過阮提出的名單，「會是對市民相當負責任的一份好名單」。

湧言會成員立委王定宇(右1)、林楚茵(左1)及台北市議員阮昭雄(左2)、「口譯哥」趙怡翔(右2)今共同在立法院舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
湧言會成員立委王定宇(右1)、林楚茵(左1)及台北市議員阮昭雄(左2)、「口譯哥」趙怡翔(右2)今共同在立法院舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

阮昭雄 北市 趙怡翔

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