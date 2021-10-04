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立院審疫情防治及紓困振興追加預算 部會首長備詢

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，經濟部長王美花（左）、財政部長蘇建榮（中）、衛福部長陳時中（右）等備詢。記者胡經周／攝影
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，經濟部長王美花（左）、財政部長蘇建榮（中）、衛福部長陳時中（右）等備詢。記者胡經周／攝影

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，邀請相關部會首長就第一次至第三次追加預算執行情形及成效進行專題報告並備質詢。

包括經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、衛福部長陳時中、國發會主委龔明鑫、勞動部長許銘春、教育部長潘文忠、主計總處主計長朱澤民、農委會主委陳吉仲、文化部長李永得等多位首長列席備詢。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，包括經濟部長王美花（右一）、衛福部長陳時中（左二）、主計總處主計長朱澤民（左一）、財政部長蘇建榮（左三）、國發會主委龔明鑫（右三）、勞動部長許銘春（右二）等多位首長列席備詢。記者胡經周／攝影
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，包括經濟部長王美花（右一）、衛福部長陳時中（左二）、主計總處主計長朱澤民（左一）、財政部長蘇建榮（左三）、國發會主委龔明鑫（右三）、勞動部長許銘春（右二）等多位首長列席備詢。記者胡經周／攝影
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，經濟部長王美花（前左）、文化部長李永得（前右）、衛福部長陳時中（後左二）、主計總處主計長朱澤民（後左一）、財政部長蘇建榮（後左三）等備詢。記者胡經周／攝影
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，經濟部長王美花（前左）、文化部長李永得（前右）、衛福部長陳時中（後左二）、主計總處主計長朱澤民（後左一）、財政部長蘇建榮（後左三）等備詢。記者胡經周／攝影
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，衛福部長陳時中（左）備詢。記者胡經周／攝影
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，衛福部長陳時中（左）備詢。記者胡經周／攝影
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，包括經濟部長王美花（左三）、衛福部長陳時中（左二）、教育部長潘文忠（右二）、主計總處主計長朱澤民（右一）等多位首長列席備詢。記者胡經周／攝影
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，包括經濟部長王美花（左三）、衛福部長陳時中（左二）、教育部長潘文忠（右二）、主計總處主計長朱澤民（右一）等多位首長列席備詢。記者胡經周／攝影

潘文忠 勞動部

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