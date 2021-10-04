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澳媒專訪 吳釗燮稱「台灣在備戰」促澳台強化安全合作

聯合報 / 記者張加／即時報導
澳洲廣播公司（ABC）刊出外交部長吳釗燮專訪。圖／取自澳洲廣播公司網站
澳洲廣播公司（ABC）刊出外交部長吳釗燮專訪。圖／取自澳洲廣播公司網站

外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪指出，若中國大陸對台灣發動戰爭，台灣將戰鬥到底，他並呼籲澳洲等理念相近國家，加強情報共享與安全交流，以幫助台灣應對戰局。

共機頻擾台之際，澳洲廣播公司（ABC）今刊出吳釗燮專訪，標題為「台灣外交部長示警準備與中國開戰，要求澳洲提供幫助」；報導指出，吳釗燮示警台灣正準備與中國大陸開戰，並敦促澳洲加強情報共享與安全合作，因為北京加強其軍事恫嚇。

據報導，吳釗燮表示，「如果中國要對台灣發動戰爭，我們將戰鬥到底，這是我們的承諾」。吳釗燮還說，他敢肯定，若中國大陸對台灣發動攻擊，將遭受巨大苦難。

吳釗燮指出，台灣希望與澳洲等理念相近的夥伴進行安全或情報交流，使台灣能更好地應對戰爭局勢。

此外，吳釗燮也感謝澳洲支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並表示雙方已私下討論一段時間。

上月舉行的「美澳部長級諮商」（AUSMIN）聯合聲明，指出美國與澳洲重申台灣在印太區域的重要角色，雙方均表達有意願與台灣強化關係，同時強調台灣是領先的民主政體及兩國的關鍵夥伴；美澳並重申支持台灣參與國際事務及和平解決兩岸議題的立場，並將共同強化與台灣在太平洋地區的援贈協調。

澳洲 吳釗燮 戰爭

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