國慶禮賓員制服曝光 設計師詹朴操刀揮別傳統正紅

雙十國慶即將登場，主辦的中華文化總會今天公布會場禮賓人員服裝。今年文化總會邀請旅英台灣服裝設計師詹朴與其品牌APUJAN，打造別於以往的時尚風格，除了以不同類型的紅色交疊，也少見地採用數位印花方式呈現；鞋技中心則引介阿瘦皮鞋與日安女鞋聯手打造禮賓鞋，除了外型也注重透氣及舒適等機能，盼讓禮賓人員展現最佳儀態。

文化總會今天舉辦110年國慶禮賓人員服裝設計說明會，由銘傳大學參與今年國慶禮賓工作的「親善服務隊」著裝出場，設計師詹朴也親自出席說明設計理念；鞋類暨運動休閒科技研發中心經理余珮瑩及副理彭思穎、阿瘦鞋業副理林群嶺及林然浩、日安鞋業執行長林珊如及設計師許孝風、趙文莅、翁靖雅等人應邀出席；文總副祕書長李厚慶與國慶籌備委員會的工作人員也到場，代表國慶主辦單位向設計及產製協力團隊致謝。

詹朴指出，這次服裝不同於以往傳統禮賓服裝的設計，比起過往傳統的正紅色，運用了不同類型的紅色交疊而成，也少見地採用數位印花的方式呈現。款式上希望能讓禮賓人員有更大的活動空間，營造出更自由奔放的形式，也許活潑一些、輕鬆一些，但同樣具有對正式節慶的尊重。

詹朴表示，很榮幸也很開心收到邀約，作為時裝品牌，總是在做著織品的實驗、款型的變化，想著不同職人需要的服裝、不同場合需要的服裝，而每一次與不同的職人合作，都會透過服裝更了解他們的工作內容，「我們只是整個大型活動中的其中一個元素，但希望這些元素跟元素、人跟人，最後會一起組成他們所賦予的意義。」

阿瘦皮鞋董事長羅榮岳則表示，很榮幸能夠贊助今年國慶大典的禮賓鞋，身為台灣本土鞋業的領導品牌，阿瘦始終堅持根留台灣，至今仍有97%鞋款在台灣生產製作。阿瘦的手工訂製鞋能做出品味與口碑，除了用料講究，重視「一針一線、實實在在」的工藝理念，也是非常重要的一環，由衷感謝籌委會與台灣消費者的肯定，將不斷創新努力，戮力使台灣製鞋工藝躍上國際。

日安女鞋執行長林珊如表示，這次國慶能參與禮賓鞋贊助，感到非常的雀躍與感動。此款穩足跟鞋，是台灣職人們攜手打造的作品，「期盼它能讓禮賓人員在接待貴賓的同時也能感到舒適與自在，在不費力的情況下，每一步都能踏出漂亮且自信的優雅體態，為國慶佳節構出最美的畫面。」

李厚慶表示，非常感謝各協力團隊的付出，也謝謝台灣設計研究院的協助。每年的國慶典禮除了固定儀式，也希望透過導入設計理念，向國人傳達能夠代表這一年度的精神；今年台灣歷經奧運代表隊大放異彩及防疫警戒期到疫情趨穩的過程，台灣面對挑戰，進而堅強並與國際互助交流，也呼應了今年國慶「民主大聯盟、世界加好友」的主題。