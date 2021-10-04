台商因疫情2年未返台被除籍 羅智強盼賴清德當公道伯

新冠疫情肆虐，許多台商已快2年未返台，依法將被除籍。台北市議員羅智強今天在臉書說，他盼請副總統賴清德出面當公道伯，與行政院長蘇貞昌溝通、蔡蔡英文總統陳情，在防疫規定中，增設除外條款，為海外國人與台商，可能遭除籍的問題解套。

羅說，賴清德在行政院長任內曾說，兩岸共同敵人是傳染病，共同目標是增進兩岸人民福祉，並曾說若當選總統「不會批評馬英九」。賴清德這種聲音在民進黨中絕無僅有，可見他不僅能跳脫意識型態，更具人道關懷之心，

羅智強說，因疫情關係，許多海外國人不便返國，尤其現行規定下，海外國人及台商回台往返一趟，需做十幾次核酸檢測，機票加防疫旅館至少十萬元起跳，時間及旅費成本太過高昂，使得許多人難以成行，很多海外國人及台商已近兩年沒有返國。

羅智強說，近兩年沒有返國的海外國人及台商將面臨戶籍被除籍困境，一旦超兩年未入境被除籍，不但影響明年底縣市長選舉投票權，對娶了大陸配偶台商而言，更可能使得家人受牽連，因為若他們的戶籍被遷出，尚未拿到中華民國國籍的大陸配偶，也將喪失居留證，進而影響未來取得身分證的權益。

羅說，已有海外國人在公共政策網路平台提議，呼籲政府在防疫期間，停止對海外國人「出境超過2年，遷出戶籍」的限制，但內政部的回應還是鐵板一塊，不願放寬規定。

羅智強也表示，蔡英文總統日前出席台商活動才說，台商穩住了，台灣產業布局全球也會更穩，希望所有台商朋友可以一起幫忙，為台灣在世界各國打開更多的商機，請蔡總統先幫幫台商，再讓台商一起幫台灣忙。

羅說，對於海外國人與台商們的無奈，他特別向副總統賴清德請命，因去年疫情之初，已當選副總統的賴清德曾公開表示，「中國大陸」疫情越來越嚴重，也正是兩岸共同合作的時機，他主張台灣應該義不容辭，協助對岸解決嚴重疫情。

羅智強表示，賴清德這種聲音，在民進黨中絕無僅有，可見他不僅能跳脫意識型態，更具人道關懷之心也因此，他想請賴清德出面當公道伯，與蘇院長溝通溝通、向蔡總統陳情陳情，在防疫規定中增設除外條款。賴若能促成此事協助解決海外國人與台商的困境，將是苦民所苦，更展現不同於他人的氣度與胸襟。