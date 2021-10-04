外交部接連「低級錯誤」 游淑慧：吳釗燮愛台灣？

慶祝雙十國慶，外交部製作一部6分鐘國慶影片，開頭標明「玉山主峰」空拍畫面，被山友指誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書細數外交部這幾年的「低級錯誤」，包括公文日期、國家護照、國慶影片「誤植」，接連犯下低級錯誤，難道又是「北京打壓」？

游淑慧說，外交部長吳釗燮口口聲聲愛台灣，卻連台灣風景都搞不清。屢屢犯下低級大錯，卻不見官員風骨負責，「真賴皮！」

游淑慧表示，「吳釗燮愛台灣？外交部賴皮化！」民國105年，外交部印尼代表處拍機密電報回部報告蘇震清案，日期「誤植」106年；連西元、民國都傻傻弄不清，還報告什麼機密情資。不見官員處分負責？

另外，106年，55萬本新版的中華民國護照內頁，卻「誤用」美國杜勒斯機場當作桃園機場。處分是前後兩任高階文官領務局長接受處分。110年外交部國慶影片，「誤用」阿爾卑斯山脈當作台灣地標－玉山。除了廠商道歉外，不見官員處分負責。

游淑慧指出，107年至今，吳釗燮部長任內斷交5國，卻不見部長處分承擔。口口聲聲愛台灣，卻連台灣風景都搞不清。屢屢犯下低級大錯，卻不見官員風骨負責！

游淑慧表示，公文日期、國家護照、國慶影片，接連犯下低級錯誤，難道又是「北京打壓」？