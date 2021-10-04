【專家之眼】無所不能宣 債留子孫也成政績

國民黨籍台北市議員引用預算數字，於臉書指出蔡政府執政不到六年，舉債高達2.2兆；行政院不僅深夜發布新聞稿反擊、表達「嚴正譴責」，翌日更由財政部次長，大動作召開記者會反駁。民進黨發言人更直指國民黨「造謠」，尖嘴薄舌謂：「看懂預算書其實不會太難，但真的要用心。」好笑的是，「舉債2.2兆」，正是用心看懂、加總計算所有蔡政府編制的預算後，所得出的金額。

何以根據預算舉債數加總之2.2兆，與財政部統計蔡總統執政以來，中央政府一年以上債務未償餘額淨增加數之3,110億，會有如此大落差？最主要的原因有二。

一是舉債尚未實現。除中央政府總預算按年度編列外，目前所有執行中之特別預算，包括：前瞻計畫、新式戰機採購及5次紓困振興，皆為跨年期預算；直接將一般預算與特別預算之債務舉借數加總，除將今年度尚未舉借債務計入外，還會將明年紓困振興、未來3年前瞻與未來5年新式戰機採購所預計舉借債務，全數計入。因此，當然會與財政部統計截至8月底、已實現之債務淨增加數，有相當的落差。就此而言，政府並非不舉債，只是時候未到。

另一原因是，國人已經支付。不論是一般預算或特別預算，歲入不足以因應歲出下，其差額唯有透過債務舉借或挪用以前年度歲計賸餘支應。由於後者極為有限，填補差額的方式其實只有舉債一途。

但實際執行預算時，如所實現之歲入大於預算歲入，即可減少原本於編列預算時，所預計舉借之不足數。然歲入之實現，不論來自課稅收入、非課稅收入或營業盈餘及事業收入，分分毫毫盡為民脂民膏。實現之歲入大於預算歲入，表示政府從國人與企業實際收取—比預算中預計收取—更高之各種稅費（例如，稅收的「超徵」），因此得以降低須舉債的額度、甚至或可不必舉債。

根據以上解釋，如是舉債尚未實現，此時此刻自吹自擂「嚴格管控年度歲入歲出」，豈非自欺欺人？如國人已經「埋單」而不須舉債，功歸繳納各種稅費的國人與企業，又與行政院所稱「恪遵財政紀律」，有何直接關聯？政府不應以一般國人對於財政專業的陌生，做為內宣的使力點。

至於自詡「積極還債」、編列「最多還債預算」，則是不知臉紅。根據《公共債務法》，中央應以當年度稅課收入「至少5至6%」編列債務還本。蔡政府所編列之總預算中，債務還本預算，除106年度占當年度稅課收入之5% 外，107至111年度，每年度均編列5.1%，僅較法律下限的規定，高出0.1%、何來「積極還債」之有？至於每年所編列絕對金額遞增，原因在於—稅課收入逐年上升，怎好意思拿來說嘴，吹噓編列「最多還債預算！」

退一步言，由於政府可於當年度預算原編列債務之償還數外，另增債務還本數額，因此，果真「積極還債」，也會表現在實際債務還本的情形。然根據財政部透漏的數字，107至109年度，每年實際債務還本分別為752、850及880億，約略為預算所編列之792、835及850億，並沒有增加債務還本數額。

民意代表為民喉舌，表達對於國家財政憂心，何咎之有？相較於俯首帖耳、一味護航行政部門，自有選票公斷；容或解釋所引用數據未盡周全，行政官員也應盡力溝通，並反求諸己，如何能使數據呈現益臻完善。非但不如此，今竟挾黨政資源猛烈回擊，若非踩到痛處，反應又何須如此劇烈？