【專家之眼】蔡英文又用國慶與團結欺騙國人

今（2021）年雙十國慶與往年不一樣的是，蔡英文總統決定擴大慶祝，用一架軍方的C-47直升機懸掛一面巨幅國旗，以前所未有氣勢，號召全體國人效忠中華民國。去年國慶，她還做出一個以往她從未做過的事，她竟然說「中華民國生日快樂！」

問題是，蔡英文真的那麼熱愛中華民國，與青天白日滿地紅的國旗嗎？實際情況可能與我們現在眼睛看到，與耳朵聽到的未必一致。蔡英文以前曾經說過，1949年來到台灣的中華民國只是「流亡政府」，她只承認1996年以後的中華民國，因為那一年，中華民國總統李登輝是由直選產生。

民進黨也從未真正喜歡中華民國的國旗。2005年，民進黨舉辦反對中共通過「反分裂國家法」的大遊行。這當然是一件好事，但大遊行尚未完全結束，國旗就沿路丟了一地，任人踐踏，令人痛心疾首。

等到2016年，蔡英文自己當選中華民國總統，許多人都相信她總該以成為中華民國總統為傲了吧！何況，她自己也承認1996年以來的中華民國。但是，當選總統的蔡英文心中顯然另有一番想法。

她率團訪問巴拿馬參加巴拿運河的一個慶典，竟然在貴賓簽名簿上寫道她是「來自台灣的總統」。不久之後，巴拿馬與我國斷交。畢竟，蔡英文連自己的國名都不尊重，又怎有資格要求別國尊重中華民國？

民進黨支持者可能會說蔡英文2020年十月十日那天，祝賀「中華民國生日快樂」，那總不是假的吧？

不過，在美國大選之前，川普總統計畫派遣美駐聯合國大使克拉夫特女士訪問我國，北京認為她此行具有高度主權意涵而強烈反對，甚至透過官媒「環球時報」兩度揚言不惜一戰。就是在這種兩岸戰爭可能一觸即發的情況下，蔡英文才說祝賀「中華民國生日快樂 」的話。一句好話由她口中冒出，竟然讓人覺得她居心叵測，只是希望全國軍民為她打仗！

在2020年國慶前，當時的國民黨對「九二共識」不以為然，且在兩岸政策上與民進黨非常接近。因此，蔡英文還用「兩黨形成共識」這幾個字眼消遣國民黨，故意讓對岸誤以為國民黨是「小綠」。

2021年國慶前夕，蔡英文又想故計重施，呼籲國民黨與民進黨「團結合作」，一致對外。所幸，國民黨新主席朱立倫見過大風大浪，自不會輕易受騙上當。

蔡英文善用中華民國、國慶、國旗、團結欺騙國人，且花樣不斷翻新。但是，一路走來，始終如一的就是她一直以騙人為樂，也自得其樂，只是夜路走多了，難免會被人「看破手腳」。