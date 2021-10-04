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張亞中找民進黨辯論228 輸了700萬退休金作台獨基金

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張亞中找民進黨辯論228 輸了700萬退休金作台獨基金

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
孫文學校總校長張亞中昨天赴光復國小關心蔣介石銅像拆除情況。圖／張亞中辦公室提供
孫文學校總校長張亞中昨天赴光復國小關心蔣介石銅像拆除情況。圖／張亞中辦公室提供

面對民進黨拆除蔣介石銅像，連帶使得228議題炸鍋。孫文學校總校長張亞中，今天祭出他台大700萬元的退休金，要求民進黨派人與他辯論有關228相關議題，如果輸了，700萬元充做台獨基金；如果民進黨不敢辯，就從明天開始閉嘴，不要再騙台灣民眾。

位於國父紀念館旁的光復國小校園裡的蔣介石銅像，昨天上午遭促轉會要求拆除。對此，光復國小表示並沒有受到家長反對；不過張亞中直言，台灣能有今天的發展，是蔣中正的功勞，「吃果子，拜樹頭」，要懂得飲水思源，但民進黨還要拆蔣公銅像，這樣對嗎？

張亞中表示，2013年中共在北京西山設立了「無名英雄紀念廣場」，紀念中共在台灣死於白色恐怖的1100名地下工作者，其中確認並公布姓名的有846名，名單與前總統李登輝、陳水扁兩屆政府公布的白色恐怖受難者高度重疊。

張亞中說，民進黨以國共內戰時期，中共潛伏在台灣的間諜遭到槍決，來攻擊蔣介石，「你不是中共同路人，你是什麼？」

張亞中表示，為揭穿民進黨228謊言，一再以此欺騙台灣年輕一代，他願意拿出他在台大退休的700萬元退休金與民進黨辯論，「我中國國民黨沒有在怕的！」張說，辯論主題有三：228是不是「大屠殺」？228是不是官逼民反？蔣介石是不是228的元凶？張要求民進黨派出三位對228最有研究的學者專家，透過現場的即時轉播，讓全民共同做見證。

張亞中指出，從目前公布的數字來看，228死亡的有600餘人，失蹤100餘人，合計超過800人。民進黨以希特勒殺害600萬名猶太人，企圖將228也扭曲誇大為「大屠殺」。張亞中說，日本在台灣殖民統治50年，殺害40萬至60萬無辜台灣人民，「為什麼從來不見民進黨說日本在台進行大屠殺？」

對於蔣介石的功過，張亞中也「四問」民進黨。張說，如果不是蔣介石保衛台灣，從古寧頭到823砲戰，「台灣早就被赤化了！」如果不是375減租、土地改革，又怎麼會有台灣的經濟發展？是誰推動台灣的九年國教，復興中華文化，做為建設台灣的基礎？落實民主改革、施行地方自治，又是誰的功勞？張亞中說，「台灣能有今天，蔣介石的貢獻比蔣經國還要大！」

張亞中痛批民進黨，「吃果子拜樹頭」、「飲水思源」，民進黨非但不感謝蔣介石，還要拆銅像，「你們哪一點比得上蔣介石？」民進黨在台灣，藉由欺騙台灣善良的民眾，享受榮華富貴，「喝台灣人的血，撈台灣人的錢」，他說，民進黨再這樣掏空台灣，台灣遲早被民進黨玩完了。

張亞中強調，要阻止民進黨繼續在台灣行騙，就是揭穿民進黨228的謊言，否則，每一次選舉就拿來操作，欺騙台灣人民，中國國民黨永遠選不贏。「過去國民黨太懦弱，每次道歉、落淚」，他要求透過辯論，還228真相，如果民進黨不敢，從明天把嘴閉上，不要再騙台灣人民了。

民進黨 張亞中 台灣人

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