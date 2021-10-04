孝順父母卻成中年繭居族？ 專家：推動長照新家人關係

中年繭居族成為日本嚴重的社會問題，台灣也可能步上後塵。但台灣不重視繭居族議題，迄今無任何關於繭居族的調查與研究。台大國發所兼任副教授辛炳隆認為，從失業、單身化與高齡化等現象來看，台灣和日本社會「亦步亦趨」，中年繭居族是台灣未來必須面臨的社會問題。家庭照顧總會秘書長陳景寧表示，家總近年來倡議「長照新家人關係」，鼓勵家庭多多利用長照資源，以專業人員替代無力照顧的血緣家人，別讓家人關係和家庭經濟因照顧壓力「作繭自縛」。

針對繭居族，日本已發展出「地區繭居支援中心」、「KHJ全國繭居狀態者家屬會聯合會」等相關服務，鼓勵家庭照顧者利用公共服務，不要把所有壓力放在身上，也別讓家庭因繭居而封閉。陳景寧表示，台灣雖尚未有類似組織，但民間團體逐漸意識到「封閉是家庭崩潰的高風險因子」，提供各種服務。

陳景寧以最近協助的中年繭居族為例，姊妹認為他身為長子繼承家產，得負起照顧父母的責任。因此家總協助他重新投入職場前，必須跟家族成員討論照顧責任的重新規劃，並說服他讓居家照護員一起分擔照顧父母，別把一人承擔所有責任當成盡孝。她指出，「長照新家人關係」是要民眾把照護員都當成家人、一起照顧父母，「將愛和勞動分開」，挑戰華人社會的傳統觀念。

曾擔任爺爺長照照顧者的李昱伶，認識許多長照照顧者。她表示，重新投入職場時她才30歲，不缺工作機會。但她觀察，華人社會期許子女照護父母，單身的中年子女往往在壓力下成為長照照顧者。等父母辭世後，這些照護者錯過工作黃金期，往往無法重回職場，形成另一個悲劇。

李昱伶因此成立劇團「杯具社:向悲劇乾杯的勇氣」，一方面透過戲劇讓民眾認識長照，一面協助長照照顧者重新投入職場。她透露，最近協助的一個案例，照護者年近70還想重新投入職場。

陳景寧指出，台灣的勞動力調查不夠先進，應該把「長照需求」列入人力調查的項目，才能知道有多少人因照顧父母離職，提供必要協助。此外應盤點人力，讓中高齡人力加入長照。勞動部則表示，去年底上路的中高齡就業促進法，明定雇主對有長照需求的員工，必須提供長照資源的連結。

勞動部表示，人力資源調查是由主計總處負責，調查有將「家庭照顧」列入離職原因的選項，但並未細分是甚麼樣的「家庭照顧」，因此缺乏長照或中年繭居族的相關調查。但勞動部透過地方政府設置的銀髮人力駐點服務，會協助中高齡失業者心理、職涯上的諮詢與協助。

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，台灣長照體系不健全，他很早便注意到中年繭居族現象，曾在推動中高齡就業促進法立法時，建議專法要求企業提供「托老」服務，讓企業設置駐診服務或高齡者照護中心。他認為，現代社會少子化，企業未必需要設置托嬰或托幼服務；在高齡化社會，員工更需要的是托老服務，由企業協助聘請看護或設置照護服務，讓最具經驗的中壯年員工留在職場。

陳景寧指出，依據家總的經驗，長照人力不必太依賴家事移工，社區內其實便有閒置的人力可以協助照顧高齡長者。她建議勞動部重新盤點人力，讓二度就業的中高齡「銀力」投入長照。辛炳隆說，政府可以導入高科技提供長照輔具，讓中高齡的長照照顧者不必動用太大勞力。