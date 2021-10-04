比下流老人悲情！中年離職長照父母卻成繭居族

50多歲的雄哥(化名)，原本是公司的中層主管，為了照顧年邁雙親辭職回家，卻從此和社會脫節，把自己關在家裡成為中年繭居族。最近他想重回職場，卻找不到工作，找上家庭照顧者關懷總會(家總)諮詢。80多歲父母與50多歲無業繭居子女同住， 導致家境貧困或社會網絡薄弱、日本把此一社會議題稱為「8050問題」。家總秘書長陳景寧指出，中年繭居族也是台灣長照正面臨的新議題。ˊ

遠流上週引進日本社會學者川北稔撰寫的新書「80／50—兩代相纏的家庭困境」，是台灣首本討論中年繭居族的專書。2019年，日本發生一起震撼社會的弒親悲劇──70多歲的前外交高官忍痛殺死40多歲的繭居兒子。事件發生前約兩個月，日本才剛發表繭居族的統計結果，推估全日本40歲到64歲以上的中高齡繭居族約61萬人，相當於該年齡層的1.45%人口。

日本調查發現，中年人繭居的原因，第一名是離職(三成六)；中年繭居族有七成四曾當過全職員工，五成三在35歲之後都有過失業經驗。他們或因泡沫經濟遭裁員，或為了照顧父母離職一回家就再也走不出門。中高齡繭居族之中，四分之三都是男性。川北稔指出，中年繭居族是日本長照的沉重議題，有父母因為子女繭居而拒絕接受長照服務，有子女因為父母進入長照機構或過世，斷絕所有社會網絡。

遠流出版此書前，編輯團隊也進行小型田調，採訪台灣的中壯年繭居族或家有繭居族的民眾。年近40歲的志維，後因為找不到父母心中的理想工作，在職場上屢屢挫敗，漸漸地不參加任何社交活動，把自己關在家裡。他受訪時表示，他努力想達到父母的期望，卻又一再讓他們失望，「我覺得自己快要不行了。」

陳景寧表示，台灣的中年繭居族往往是因為單身或職場受挫，被其他家庭成員要求返家照顧父母。家總服務的經驗中，看到被照顧的父母與擔任照顧者的成年子女彼此埋怨甚至暴力相向，卻又無法分離。按照子女的說法是「自己捨棄了一切回家照顧爸媽」，但在其他手足或父母眼中是「他在外面混不下去」，才以回家照顧父母託辭。兩代之間的「相愛相殺」，是台灣面臨高齡化、單身化與失業浪潮之下，社會必須面臨的新議題。