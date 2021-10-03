廖婉如分享認識林佳龍那天「短褲、拖鞋、頭髮有燙過」

交通部前部長林佳龍日前與妻子廖婉如一起登上公視綜藝節目「36題愛上你」，接受金鐘獎主持人唐綺陽、吳姍儒及炎亞綸輪番拷問，今晚播出內容，透露許多夫妻相處的秘辛。廖婉如分享她認識林佳龍的經過，兩人是耶魯大學的學長、學妹，但廖婉如第一次見到林佳龍時，林佳龍導覽校園，卻一路上講個不停，讓廖婉如驚覺「難道這種程度才能進耶魯嗎？」

節目中透露，林佳龍與廖婉如相識是因為一部車，廖婉如到耶魯唸書之前，聯絡了耶魯的「台灣同學會」，說好由同學會一位學長接機，廖婉如抵達當天就被學長接走。第二天學長帶廖婉如去校園報到，直說「等下再回來接妳」，但不料學長的車子拋錨，只好拜託另一位學長帶廖婉如去宿舍及認識環境，那個人就是林佳龍。

林佳龍第一次與廖婉如見面時，因為正在準備博士學科考，穿著相當邋遢，身上短褲、拖鞋又戴著超大黑框眼鏡，頭髮已經一、兩年沒剪，而且有燙過。廖婉如也回憶，她對林佳龍的第一印象是「俗擱有力」。那一天，林佳龍帶著廖婉如走路去宿舍，但一路上經過每一棟建築都要介紹相關歷史或宗教，講個不停，終於走到宿舍時，廖婉如心裡很憂心她將來會被耶魯退學，「因為我根本沒有懂那麼多，怎麼會那麼可怕。」

接著兩人很久沒聯絡，隨後有一天，台灣同學會有一場演講，主講人是林佳龍，廖婉如也去聽。當天林佳龍演講的議題攸關統獨，廖婉如也聽不太懂，但林佳龍被台下一堆人圍剿，廖婉如覺得「怎麼那麼可憐」，隨後就一直遞水給林佳龍喝，開始有更多相處。

主持人也問到兩人對於音樂的品味。廖婉如說，從小她的爸爸會聽歌手「貓王」等西洋歌曲，再加上她較早離開台灣出國唸書，較不了解台灣的流行，認識林佳龍後，林佳龍第一次分享的音樂是台語歌手「文夏」，廖婉如心想「這是什麼唱腔」，不過兩人慢慢找到平衡點，之後都喜歡江蕙。

主持人也問林佳龍，明年會選台中市長還是新北市長？林佳龍說，如果有更適合的人，他都可以支持，「我不是為了選舉而選，我是想做事，我不可能會去占很多位子。」他也說，他思考的是「我放在哪裡對台灣最好」，所以很難選的時候，他到了台中，有機會他也可以讓給別人，他都很正向。