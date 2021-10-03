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國慶影片玉山變瑞士山區 羅文嘉批廠商「誤植」是謊言

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
外交部製作「2021，台灣有你」國慶影音短片，原版本將玉山畫面誤植為瑞士山區，目前已更新為新的正確影片。圖／取自外交部YouTube
外交部製作「2021，台灣有你」國慶影音短片，原版本將玉山畫面誤植為瑞士山區，目前已更新為新的正確影片。圖／取自外交部YouTube

外交部國慶影片將玉山誤植為瑞士山區，引發軒然大波，外交部及承攬攝製的電影公司都對外道歉。民進黨前秘書長羅文嘉表示，外包廠商稱因為素材相似而誤植，應該是段謊言，建議外交部「該辦還是要辦」。

羅文嘉說，外交部長吳釗燮為台灣拚外交盡心盡力，沒料到為台灣做的國際宣傳影片卻出了包。「如果我是他，心裡一定很嘔，但為避免再有這樣的事發生，我不會輕易相信外包廠商今天做的道歉聲明：『由於製作團隊在進行數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士的 Appenzell 山區空拍影像與台灣玉山空拍影像兩支畫面極為相似，而將影片誤植，造成最後將誤植Appenzell 山區的影片公開上線發表。』」

羅文嘉說，「誤植」表示疏忽、不小心犯的錯，但根據正常作業流程，所有影片使用必須取得著作權同意，在取得影片使用權同時，當然會知道這段影片從何而來，拍的是不是台灣山脈；廠商說是因為素材相似而誤植，很不幸應該是段謊言。

羅文嘉認為，台灣山脈的空拍影片素材，所屬最齊全的人是已過世的導演齊柏林，製作單位只要付出應該付的版權使用費，就可得到既真實又美麗的台灣鳥瞰景緻，怎麼會有所謂出錯？以廠商得標金額來看，要購買這部分使用版權也在製作成本範圍內。

羅文嘉說，便宜行事、想矇混過關，實在不應該；如果製作單位在交片前，沒如實告訴外交部，這段影片不是來自台灣，就有惡意欺騙之虞，外交部得求償與永不錄用，「有些事不能一紙道歉就了事，該辦還是要辦」。

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