蔡英文拍片「慶IG將破90萬人追蹤」 鄉民怒酸：不如90萬劑疫苗到貨
數位媒體當道，政治人物多創立社群帳號和民眾溝通，望拉近彼此距離。總統蔡英文今（3）日就在臉書欣喜宣布，她在Instagram（以下簡稱IG）上的粉絲追蹤人數將破90萬，不過多數PTT鄉民卻看不下去，大酸「不如90萬劑疫苗到貨」。
蔡英文在臉書表示，這段期間不管是在臉書的留言，或是IG上的陪伴，都謝謝大家持續給予鼓勵與建議。因為疫情的關係，最近較少和大家面對面接觸，因此宣布將蒐集大家想問的問題，拍成一支「Q&A」（問與答）影片回覆大家。
貼文一出，不僅吸引了1.7萬名網友按讚，許多支持者也在下方留言鼓勵「台灣加油，總統加油」、「這就是台灣，政府施政接受人民在公開的平臺監督」、「辣台妹小英總統加油」。
不過，新聞轉載到PTT八卦板上，鄉民卻絲毫沒在客氣，酸道「原來是網紅，還以爲是總統」、「90萬跟打高端人差不多，有信仰的人」、「臉書、IG都不是本人經營的，有什麼好追蹤」、「柯文哲IG有92萬人追蹤，都沒人報過」、「90萬名粉絲不如90萬劑疫苗到貨」、「IG治國人氣王」。
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