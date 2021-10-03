民眾黨新竹市黨部成立 高虹安任黨部主委將深根大新竹

民眾黨積極布局新竹市，今天下午2點民眾黨新竹市黨部在東區的忠孝路成立，立委高虹安也到場主持揭牌儀式，同時也正式接任黨部主委，高致詞時則談到，民眾黨在新竹市的支持度非常高，因此未來將深根新竹為市民服務。

高虹安指出，大新竹地區其實在去年9月，同黨的立委賴香伶就在竹北自強南路設立新竹縣黨部服務選民，高表示民眾黨服務大新竹地區是由5個立委共同負責，因此她也在新竹服務處還沒成立前，就陸續到新竹進行選民服務，接過民眾陳情，如新竹地區國小學生活動空間不足、三姓橋車站月台工程安全等案件。

高也透露自己從今年3月開始，就已經跟竹科的企業們有私下聯繫，她表示不少產業界都向她反映現在科學園區面臨缺水、缺電、缺人才的情況，甚至還有資安疑慮，有企業被駭客勒索，因此高也批評藍綠過去都沒有為新竹的教育、科技產業、交通等問題好好進行解決。

高虹安表示，雖然民眾黨現在還只是第2大在野黨，但透過制衡，可以使藍綠重視過去不重視的議題，她也點出民眾黨在新竹市的支持度，是各縣市之冠，顯見不少新竹市民對民眾黨的期待，她也希望顧好黨主席的故鄉；市黨部則表示，未來還會找更大、更合適的地點擴大市黨部使用

據了解，民眾黨在新竹吸引不少有科技業工程師背景的成員，例如市黨部東區主任何大弘就是竹科半導體的資深工程師，其他如香山區主任則由香村社區發展協會理事長葉國文擔任、北區主任由金竹里長蔡文盛負責。