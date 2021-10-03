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遭杯葛難備詢 蘇貞昌：人民有權知道施政成果

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院上周進行行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢，國民黨杯葛抗議，朝野肢體衝突。本報資料照片
立法院上周進行行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢，國民黨杯葛抗議，朝野肢體衝突。本報資料照片

國民黨立院黨團上周持續杯葛議事，行政院蘇貞昌無法上台備詢，他今天透過臉書表示，向立法院施政報告是行政院長的憲法義務，人民也有權利知道政府的施政成果有哪些、未來的施政目標是什麼。既然在立院沒有機會完整報告，今天他就利用臉書，向國人做報告。

蘇貞昌表示，在蔡英文總統領導之下，行政團隊全力以赴，為國民嚴阻新冠疫情、守住非洲豬瘟，提升國家競爭力，經濟成長更可望達到 11 年來新高。

蘇貞昌表示，政府落實經濟成果與全民分享的承諾，替全民減稅、加薪、增福利，不但財政能夠顧得好，還能繼續增加公共建設的投資，讓台灣變得更好，這就是「有政府、會做事」。

他在臉書也貼出一連串文宣，表示每一張圖卡都有進一步的施政報告內容，請國人參考。施政報告完整版網路連結：https://reurl.cc/73jkq5

蘇貞昌 行政院

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