聽新聞
test
0:00 / 0:00

指遊戲娃娃「射死穿綠衣服的人」遭轟喪心病狂 徐巧芯回應了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前青年部主任吳濬彥痛批北市議員徐巧芯「喪心病狂」，並諷刺徐巧芯可能忘了，「1947年時國民黨真的射殺很多台灣人」。圖／引用自吳濬彥臉書
民進黨前青年部主任吳濬彥痛批北市議員徐巧芯「喪心病狂」，並諷刺徐巧芯可能忘了，「1947年時國民黨真的射殺很多台灣人」。圖／引用自吳濬彥臉書

韓劇「魷魚遊戲」夯，北市議員游淑慧被指撞臉「123木頭人」詭異娃娃，議員徐巧芯留言讚「她很強」、「射死一堆穿綠衣服的人」，民進黨前青年部主任吳濬彥痛批「喪心病狂」，並諷徐巧芯可能忘了，「1947年時國民黨真的射殺很多台灣人」。徐巧芯今天在臉書回嗆，「民進黨的稻草人戰術玩不膩耶」，「沒有一點肩膀，什麼都要拉『人民』當擋箭牌，每天紮草人來打，可不可以長大一點啊，這種媽寶執政到底有完沒完。」

徐巧芯說，網路上火紅的「塔綠班」，是指民進黨部分偏激的支持者、或側翼網紅在網路上到處出征霸凌，結果民進黨開始有人跑出來說「不要戰人民！」徐說，拜託，戰的從頭到尾都是民進黨、網軍、側翼好嗎，什麼時候塔綠班等同於一般人民了？拖人民下水幹嘛啦！

徐巧芯說，類似的手法先前也是有的。記得五月疫情大爆發時，在野黨批評政府沒有超前部署，導致醫療資源快要崩潰，那時候民進黨也跑出來說「不要批評醫護！」

徐巧芯說，咦，沒人批評醫護，是批評陳時中好嗎？要快篩沒快篩，要PCR沒PCR，也沒疫苗，3+11的會議紀錄還拿不出來，是在質疑這個，把醫護人員拖下水幹嘛？

徐說，又或者先前諾富特、部桃群聚事件時，在野黨在檢討過程當中有沒有行政疏失，但只要發生在民進黨執政縣市，民進黨就跳出來說要團結一致，這一刻大家都是桃園、屏東人，「不要汙名化人民！」

徐巧芯說，當大家在檢討政府施政，民進黨又拖人民下水，不過徐巧芯也附註，「喔，不過如果發生在雙北，就可以說萬華破口、全國陪坐牢。」

徐巧芯說，沒有一點肩膀，什麼都要拉「人民」當擋箭牌，每天紮草人來打，可不可以長大一點啊，這種媽寶執政到底有完沒完。

台北市議員徐巧芯。圖／取自徐巧芯臉書
台北市議員徐巧芯。圖／取自徐巧芯臉書

徐巧芯 游淑慧 魷魚遊戲

延伸閱讀

蘇貞昌諷民國不敢表 徐巧芯回嗆：蔡政府愛台灣是假？

相關新聞

國慶影片玉山變瑞士山區 羅文嘉批廠商「誤植」是謊言

外交部國慶影片將玉山誤植為瑞士山區，引發軒然大波，外交部及承攬攝製的電影公司都對外道歉。民進黨前秘書長羅文嘉表示，外包廠...

蔡英文拍片「慶IG將破90萬人追蹤」 鄉民怒酸：不如90萬劑疫苗到貨

數位媒體當道，政治人物多創立社群帳號和民眾溝通，望拉近彼此距離。總統蔡英文今（3）日就在臉書欣喜宣布...

遭杯葛難備詢 蘇貞昌：人民有權知道施政成果

國民黨立院黨團上周持續杯葛議事，行政院長蘇貞昌無法上台備詢，他今天透過臉書表示，向立法院施政報告是行政院長的憲法義務，人...

指遊戲娃娃「射死穿綠衣服的人」遭轟喪心病狂 徐巧芯回應了

韓劇「魷魚遊戲」夯，北市議員游淑慧被指撞臉「123木頭人」詭異娃娃，議員徐巧芯留言讚「她很強」、「射死一堆穿綠衣服的人」...

朱立倫諷零提案遭陳柏惟反駁 朱辦：證據確鑿

國民黨主席當選人朱立倫今抨擊基進黨立委陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，陳柏認為「零提案」並非事實。朱立倫辦...

孝順父母卻成中年繭居族？ 專家：推動長照新家人關係

中年繭居族成為日本嚴重的社會問題，台灣也可能步上後塵。但台灣不重視繭居族議題，迄今無任何關於繭居族的調查與研究。台大國發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。