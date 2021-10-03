指遊戲娃娃「射死穿綠衣服的人」遭轟喪心病狂 徐巧芯回應了

韓劇「魷魚遊戲」夯，北市議員游淑慧被指撞臉「123木頭人」詭異娃娃，議員徐巧芯留言讚「她很強」、「射死一堆穿綠衣服的人」，民進黨前青年部主任吳濬彥痛批「喪心病狂」，並諷徐巧芯可能忘了，「1947年時國民黨真的射殺很多台灣人」。徐巧芯今天在臉書回嗆，「民進黨的稻草人戰術玩不膩耶」，「沒有一點肩膀，什麼都要拉『人民』當擋箭牌，每天紮草人來打，可不可以長大一點啊，這種媽寶執政到底有完沒完。」

徐巧芯說，網路上火紅的「塔綠班」，是指民進黨部分偏激的支持者、或側翼網紅在網路上到處出征霸凌，結果民進黨開始有人跑出來說「不要戰人民！」徐說，拜託，戰的從頭到尾都是民進黨、網軍、側翼好嗎，什麼時候塔綠班等同於一般人民了？拖人民下水幹嘛啦！

徐巧芯說，類似的手法先前也是有的。記得五月疫情大爆發時，在野黨批評政府沒有超前部署，導致醫療資源快要崩潰，那時候民進黨也跑出來說「不要批評醫護！」

徐巧芯說，咦，沒人批評醫護，是批評陳時中好嗎？要快篩沒快篩，要PCR沒PCR，也沒疫苗，3+11的會議紀錄還拿不出來，是在質疑這個，把醫護人員拖下水幹嘛？

徐說，又或者先前諾富特、部桃群聚事件時，在野黨在檢討過程當中有沒有行政疏失，但只要發生在民進黨執政縣市，民進黨就跳出來說要團結一致，這一刻大家都是桃園、屏東人，「不要汙名化人民！」

徐巧芯說，當大家在檢討政府施政，民進黨又拖人民下水，不過徐巧芯也附註，「喔，不過如果發生在雙北，就可以說萬華破口、全國陪坐牢。」