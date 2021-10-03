朱立倫諷零提案遭陳柏惟反駁 朱辦：證據確鑿

國民黨主席當選人朱立倫今抨擊基進黨立委陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，陳柏認為「零提案」並非事實。朱立倫辦公室發言人凌濤今指出，「口袋國會」針對立法院第十屆第3會期做評鑑，提案數與通過數都是客觀數據可受公評，陳如要反駁，何不講清楚第3會期提過幾個法案？

凌濤認為，表現好壞應該和同僚比較，更要看客觀數據，以本次口袋國會評鑑六顆星的國民黨立委林奕華為例，第三會期提案24件，當期通過2件，如果總和整個第十屆任期，林奕華已經推動20個提案完成三讀。而全體立委在第三會期的法律部分條文修正提案量「平均6.6件」。

凌濤說，反觀陳柏惟在第三會期自己委員會的提案數、通過數全部掛零，就算把上任以來所有的法案算進來，也僅僅三讀2案，跟國民黨的林奕華比起來相距甚遠，難怪人家是六星立委，他卻在全院評比掛零。數字擺在眼前，陳柏惟就是客觀表現最差勁的立委，請問有什麼好否認？

凌濤指出，2019年12月17日，陳柏惟在直播節目中明確表示「我支持藥用大麻合法化，娛樂性大麻分階段開放」（https://youtu.be/k1htHZsmePk?t=531），還說了好幾次「我支持」，影片現在網路上都還能夠搜尋到，證據確鑿有影片為證。陳柏惟與其聲稱「誤解很大」，是誤解在哪？又要使出時空背景不同之術了嗎？支持開放娛樂性大麻的主張，真的符合台中鄉親的需求嗎？陳柏惟左閃右躲，不敢正面回應朱立倫抨擊，已經坐實了他該被罷免的斑斑鐵證。